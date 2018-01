Compromís se reúne con la empresa BP

Compromís per Castelló se ha reunido con la empresa BP Castelló para conocer de primera mano cuál es su actividad y sus preocupaciones. El portavoz de Compromís per Castelló, Ignasi Garcia, ha manifestado que «creemos que es importante que los representantes públicos se relacionen con los diferentes tejidos asociativos y empresariales porque, al fin y al cabo, BP es una empresa que da trabajo de forma directa e indirecta a prácticamente 2.500 familias de Castelló». Garcia ha explicado que en la reunión «hemos aprovechado para plantear como afecta el Plan General en el Polígono del Serrallo y la necesidad de crear una separación verde entre los núcleos industriales y los habitados". "También hemos hablado sobre la reindustrialización y como la industria genera trabajos estables, así como de la importancia de ir trabajando planes de igualdad para que la mujer se vaya incorporando en ciertos espacios que por ahora han sido vetados para ella», ha añadido. La cita ha servido también para intercambiar cuestiones respecto a la calidad ambiental y la necesidad de colaboración entre las empresas y las instituciones. «Hemos trasladado la necesidad de esa transparencia que es la que garantiza qué es contaminante y qué no lo es», concluye el portavoz.