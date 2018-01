Totes les literatures parlen del menjar. No en conec cap que evite el tema. El menjar és important en els llibres perquè també ho és en la vida. I si escrivim sobre la gent no podem excloure el que mengem i com ens ho mengen. Hi ha un fum de records que es precipiten com un allau al principi de l'obra de Proust en tastar el narrador el sabor del bocinet de magdalena sucat en la infusió. Tenim els excessos de Rabelais, la saviesa gastronòmica de Carvalho i de Josep Pla, el sabor de Venècia que ens mostra Brunetti, la Trattoria d'Enzo o els plats que Adelina prepara i deixa en el forn o en la nevera a Salvo Montalbano. I mentre em plantege quina cuina ens mostra la literatura de Castelló, em decidisc a entrar en un dels meus locals preferits: Platos Rotos.

És prompte encara, i fa un típic dia de gener: assolellat però fred, ideal per a fer la prèvia al carrer. Em decidisc per un vi i una rosta de cansalada que realment val la pena. I converse amb Sílvia, l'alma mater d'aquest establiment. Fent-la petar, arribem a la conclusió que la cuina tradicional està abandonada. Mai de la vida se n'ha parlat tant i està tan desapareguda dels foguers de la ciutat. Ja és un tòpic aquest tipus de cuina. Parles amb la gent del ram i molts evoquen, amb paraules grandiloqüents, la tradició i la cuina de l'àvia, el sabor casolà. I després, en carta, tot són ceviches, tacos i ceba caramel·litzada que amaguen una manca de talent brutal i una deconstrucció gens derridiana d'una sèrie d'argamasses que no s'assemblen gens a la idea original. I ací no és el cas.

Entre en el local. Mire la carta. L'horta se m'ofereix en tempures, ensalades i incorporada en plats. En menjars saborosos, sense complicacions. La maduresa i l'ofici de Silvia la duen a oferir una proposta molt sensata, que fuig de les modes i les tendències per a refugiar-se en els valors tradicionals. Ací no hi ha crestes japoneses ni dashi, però sí que hi ha un bon «rabo de toro» que ja li agradaria a la Beauvoir de El segon sexe.Hi ha bones peces de carn, ous amb diverses combinacions, caçó i mussola, triperia. L'exquisitat naix de la senzillesa, de la interpretació austera i excelsa dels productes i manufactures habituals, i tot el personal de Platos Rotos ho compleix amb escreix.

Vaig acabant de dinar. M'ha recomanat per a beure un bon Priorat, que fa olor de respecte, de tendresa. Hui estic més que content perquè encara no he escoltat la paraula «maridatge», paraula molt habitual en el món dels hostalers. Encara recorde el guirigall que van muntar els sectors més rancis de la societat sobre la conveniència de denominar matrimoni les unions entre persones del mateix sexe i, en canvi, són els mateixos a qui no els fa vergonya usar la paraula «maridar» per a denominar la unió entre, per exemple, un vi i un calamar.

Un ventall d'olors, d'aromes, de perfums, de foguers de cuina pinta les rutes urbanes i les vides dels habitants de Castelló. La memòria sensorial pareix que és de les més sensibles entre els animals i els humans. Els sentits articulen una idea del record, mouen la curiositat del transeünt, perquè cada carrer, cada barri, té una olor pròpia característica.

La ciutat són moltes coses, un milió de detalls. L'ambient invisible de les ciutats es concreta també en un relat d'aromes i olors agradables, de tendes, mercats, forns, restaurants, cases.



No reconec Castelló

De vegades, no reconec Castelló. Tot sembla molt suec, molt alemany. Com si l'olor i el so no fóra el mateix, el de tota la vida. Afortunadament, sempre trobe una successió de flaires amables, de forns, cases o bars que animen el meu recorregut urbà. Els olors del me njar, de les verdures crues, del peix, configuren una petjada efímera de civilització. I és el que he trobat avui a Platos Rotos.

Demane un gintònic per a reflexionar aquesta pàgina i me'l serveixen com cal, sense codis de xifres ni matrícules. Gràcies, Silvia: hi ha racons de la ciutat on s'imposa la sensatesa. O és que, potser, el meu combustible és la nostàlgia.