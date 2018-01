EL tram, el aeropuerto y... ¡¡el ave!!

Hoy es un día importante para Castelló. La llegada del AVE coloca a la ciudad a la altura de muchas ciudades españolas que disponen de este importante medio de comunicación que reduce distancias y que puede servir para la promoción del turismo castellonense. Al igual que hace unos años se consiguió la nueva estación y la eliminación de los pasos a nivel que tanto perjudicaban a la ciudad, el de hoy es un día, insisto, muy importante, más bien un día que no hay que decirlo con la boca pequeña, es un día histórico para esta ciudad.

Espero que en esta ocasión, junto a los medios de comunicación castellonenses, estén presentes también equipos de las televisiones agrias que tanto proliferan, y que tanto se ocupaban peyorativamente hablando del aeropuerto sin aviones, etc, etc. Por cierto, no sé si saben que el aeropuerto lleva ya un tiempo funcionando y cada año con un incremento importante del número de viajeros, porque ahora no se ocupan tanto de esta instalación. Respetando el criterio y la opinión que cada uno de los lectores pueda tener, me siento orgulloso de que llegue el AVE, de que esté funcionando el aeropuerto, con lo que Castelló dejó de ser la única ciudad mediterránea que no disponía de este medio de transporte, e incluso estoy muy satisfecho de que la ciudad disponga de otro medio de transporte moderno, ágil y limpio, el Tram ,que ha acercado más el Grau a la ciudad, que lo usamos muchos castellonenses y que esperamos incluso pueda ampliarse en un próximo futuro a otras localidades.

Comprendo que algunos políticos les preocupe más la critica a todas las instalaciones, en el sentido de si han sido caras o baratas, si pasan por aquí y no por allá, de si han tardado más o menos, sin analizar porqué algunas de estas obras han tardado tanto. ¿No será por las zancadillas que por motivos simplemente de rentabilidad política se ponían un día tras otro?.

No creo que dude nadie de la importancia del turismo en nuestra ciudad y nuestra provincia. Es sin duda alguna la gran industria que, junto a la cerámica y a la agrícola, forman los tres pilares de nuestra economía, la que más posibilidades de futuro tiene, la que más empleo puede generar y por tanto la que puede propiciar un incremento de la economía provincial tanto de la costa como del interior. Por ello es importante resaltar las campañas que realiza la diputación y algunos ayuntamientos, para poner en valor todas sus riquezas naturales, históricas, culturales, gastronómicas, deportivas, etc, que pueden actuar como auténticas llamadas al turismo nacional e internacional, en un tierra tan benigna desde el punto de vista metereológico durante tantos meses del año.

Orpesa, Benicàssim y Peñíscola, son tres magníficos ejemplos del trabajo conjunto de estas corporaciones, junto como ya he señalado con la Diputación de Castelló, principal defensora de lo nuestro y los empresarios del sector, que hacen que cada año sus hoteles, apartamentos o campings registren un mayor número de turistas y que poco a poco se vaya ampliando lo que antes era tan sólo una campaña de un par de meses de verano.

Por eso hay que extremar el cuidado al turismo y me alegra ver que el secretario de Turismo, Francesc Colomer, se muestre contrario al aumento de los impuestos a este sector, que como se ha demostrado en otras comunidades no ha propiciado ningún beneficio, sino todo lo contrario.

Para ese desarrollo turístico de nuestra ciudad, la llegada del AVE hoy, el funcionamiento del aeropuerto e incluso para viajar por la ciudad con el magnífico Tram, como tienen otras ciudades, es un hito destacado; por eso mi felicitación a todos cuantos desde cualquier lado o de cualquier posición y en cualquier momento han hecho posible que todo esto haya sido una gran realidad, aunque hayan quedado frustrados los que no podrán seguir hablando de aeropuerto sin aviones o estación sin Ave. Para el dolor de estómago, siempre queda la posibilidad de acudir a una farmacia en busca de algún medicamento apropiado, porque lo de esperar un tratamiento informativo justo es harina de otro costal.