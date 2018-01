El Villarreal C se impone en el derbi

El Villarreal C se llevó los tres puntos en su duelo contra el Roda.

El Villarreal C se llevó el gato al agua en el derbi provincial contra un Roda que, a pesar de avanzarse en el marcador, fue incapaz de mantener su ventaja. El filial amarillo, con este triunfo, muestra que no renuncia a la promoción de ascenso después de sumar tres victorias consecutivas. Además, los de Pere Martí consiguen una victoria lejos de su feudo después de 98 días sin hacerlo. Los amarillos no ganaban como visitantes desde el 15 de octubre cuando ganaron en Silla por 1-2. Por su parte, el Roda perdió una buena oportunidad de mirar hacia los puestos de privilegio del grupo 6. La victoria les hubiese dejado a siete puntos de la cuarta plaza, pero ahora caen a la novena posición.

En el apartado futbolístico, poco espectáculo en un día de fiesta para el equipo gualdinegro. La presentación de los equipos de fútbol base provocó que la Ciudad Deportiva Pamesa presentase la mejor entrada de toda la campaña. El conjunto de Pepe de la Sagra, quizá espoleado por el buen ambiente que había en su feudo, comenzó golpeando primero a un filial que no se esperaba el zarpazo de los locales. Fue David Karg, exjugador de la cantera amarilla, que vio adelantado a Rives y aprovechó para ensaya un disparo cruzado que significaba el 1-0 en el minuto 3.

Pero el duelo, aunque prometía mucha pelea ofensiva, terminó por contagiarse de un ritmo lento. Los dos equipos demostraron conocerse muy bien y el respeto amortiguó el ritmo del derbi. Nadie parecía querer tomar la iniciativa, por lo que la igualdad marcó el paso de los minutos, y apenas se contabilizaron ocasiones.

Hubo que esperar hasta el minuto 39 para que el duelo recuperara el interés. Un derribo en el área de uno de los hombres de ataque del Villarreal C lo consideró penalti el colegiado Guijarro Colomer. El montenegrino Nikola Vujnovic no falló ante Rives, e igualó la contienda.



Los amarillos deciden

Empezó creando más peligro el Roda en la segunda parte. Aunque el duelo no incrementó en demasía el ritmo ofensivo, el Roda estuvo cerca anotar por mediación de Esaú. El remate del alcarreño, en el minuto 49, se marchó fuera por poco. Tampoco acertó con la meta visitante Charlie Meseguer que no acertó con un peligroso disparo.

Pero fueron los amarillos los que encontraron el go. En un contraoglpe bien manejado por los pupilos de Pere Martí, Ivi se encargó de anotar el tanto de la victoria visitante. Ya con el tiempo cumplido, el Villarreal C pudo anotar el tercero, pero no supo cómo batir a Rives. Aún así, los tres puntos del duelo se marcharon a Miralcamp.