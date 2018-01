David Fondarella firmó por el Rayo Majadahonda

David Fondarella salió de la cantera del Villarreal CF la temporada pasada porque creía que era el momento de crecer. De ir hacia arriba en solitario. Emprendió un nuevo reto y recayó en la capital de España, enrolándose en las filas del Rayo Majadahonda, uno de los clásicos de la Segunda División B del grupo I. Recuerda que «lo que me decantó por este club fue la llamada de Movilla (José Antonio, nuevo director deportivo del club rayista). Tenía varias opciones, pero cuando me llamó Movilla y hablé con él no me lo pensé, enseguida dije que sí», explicó el lateral izquierdo castellonense, quien antes estampar la firma estuvo cerca de fichar por club de la Serie A de Italia.

Toda la vida vestido con la elástica del Villarreal, club la que está muy agradecido, y ahora juega en uno de los grupos más complicados de la Segunda B. «Es un reto muy bonito, el equipo juega muy bien. Tengo mucha ilusión de llegar este año al play-off y por qué no, ascender», aseguró este futbolista que pretende labrarse el futuro en este complejo mundo del balompié.

David Fondarella Colomer (Albocàsser, 19 de febrero de 1998), que juega de lateral izquierdo, cuenta con un currículum importante. Tras ganar el COTIF de 2016 con la selección española sub-20 y haber sido elegido por Fútbol Draft en 2017 como uno de los mejores quiere más. Para el futbolista 'bocasí' «el currículum está bien, pero ahora eso no es lo importante. Tengo la vista puesta en esta campaña y en dar todo lo que puedo aportar al equipo e intentar conseguir lo mejor en este año». Además, fue internacional con la selección española sub-16, sub-18, sub-19 y sub-20, a parte de defender la elástica de la selección valenciana autonómica, canto cadete como juvenil.

Ahora se está cogiendo a su nuevo equipo, el Rayo Majadahonda, donde lleva disputados siete partidos de Liga, con 197 minutos en total. Debutó en la cuarta jornada en el campo de la Ponferradina, donde su equipo cayó por 4-0.