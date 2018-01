educació, de zero a cent anys

vilafamés ha dissenyat un ambiciós projecte de millora de l'oferta educativa que contempla totes les edats, totes les seus docents i tots els recursos propis. El nou equip de govern d'aquesta població de la Plana Alta va considerar, en encetar la present legislatura, que aquest és un tema clau per al desenvolupament econòmic, el benestar dels seus habitants i per aconseguir un futur digne per a les successives generacions; en fi, una inversió necessària i transcendent.

Així, la guarderia «Sambori», que s'ocupa dels xiquets de zero a dos anys, ha estat equipada amb material tecnològic i s'ha atorgat el servei de menjador a una empresa local. A partir dels dos anys, l'escola del poble ha sigut inclosa en el programa experimental de la conselleria que rebaixa l'edat escolar (aquesta iniciativa pilot es desenvolupa en molt pocs pobles de l'interior). Aquest programa, ja és el segon curs acadèmic que funciona, ha suposat donar cobertura escolar gratuïta a 18 xiquets i contractar a un nou professor de primària i a una educadora més per a la plantilla del centre. A aquests xiquets menors de tres anys els hem condicionat, amb diners de la Generalitat, una aula completament nova i equipada amb material adequat a la seua edat.

Per als majors de tres anys s'ha aconseguit millorar una aula i reformar el pati d'infantil. També s'han construït uns banys nous i dos magatzems per a l'escola. Respecte als alumnes de primària (de 6 a 12 anys) també s'ha invertit en millores en el patí, la pintura i sanejament integral, millores en els llocs comuns, solucions a la teulada per evitar humitats i la renovació de tota la tanca exterior del centre escolar. Gràcies als alumnes, guanyadors d'un concurs de la Federació de Bàsquet, hem obtingut un equipament esportiu de qualitat. També s'ha afavorit la contractació de nous treballadors per a la neteja integral del col·legi. Abans de finalitzar l'actual legislatura es vol pintar l'interior i millorar alguns aspectes d'accessibilitat encara pendents.

Respecte al servei de Biblioteca s'ha aconseguit millorar les condicions laborals del seu personal el que es tradueix en més dedicació i més serveis. L'ajuntament ja ha pressupostat la pintura interior i exterior de l'edifici que alberga aquest servei públic, i la pavimentació del terra amb materials silenciosos. Unes obres que s'enllestiran la pròxima primavera. També s'ha ampliat i fet valdre l'aula d'informàtica. Aquestes millores també suposen una inversió en l'educació d'adults i els projectes de formació continua que hem programat des de la delegació municipal d'Ensenyament.

Així, Vilafamés s'ha convertit en un aula auxiliar del projecte «Aulas Mentor del Alto Palancia» amb seu a Sogorb, juntament amb altres deu localitats castellonenques. Aquesta fórmula d'aprenentatge virtual des de casa o des de la Biblioteca ofereix noves formes d'accés a ensenyaments no reglats a distància que poden ser útils personalment i professionalment. En el catàleg de cursos per internet s'integren matèries com disseny gràfic, tècniques d'estudi, llengua de signes, creació de pàgines web o lideratge. Aquest servei s'ofereix també als veïns dels pobles del voltant. En l'àrea de l'educació d'adults s'han produït noves contractacions de professorat que imparteixen matemàtiques, llengua, utilització de les seus electròniques i programes per incentivar la memòria de les persones majors. En total aquests cursos són utilitzats per mig centenar de persones inscrites en l'actualitat. També volem impulsar en un futur pròxim l'Escola de Música de la nostra localitat.

Des de la regidoria d'Educació es pretén també aconseguir que la futura remodelació de la sala Quatre Cantons puga atraure Cursos d'Estiu de les universitats valencianes i puga convertir-se en un aulari modern per albergar congressos i simpòsiums. Tot conforma un ambiciós repte per a poder dotar al nostre poble d'un conjunt d'oportunitats educatives de primer nivell, sempre amb el suport de la conselleria d'Educació. Viure al nostre poble ha de valdre la pena. Clar que sí!