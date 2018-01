Los exempleados presentan al menos 128 demandas contra Feria Valencia

El conflicto laboral en Feria Valencia por la anulación del ERE de 2011 a 106 trabajadores por parte del Tribunal Supremo está lejos de haber quedado resuelto como afirma la institución tras haber presentado un nuevo expediente para solucionar el problema. Y es que los exempleados tienen presentadas al menos 128 demandas contra la entidad en disconformidad por cómo esta ha tratado de resolver el asunto, según aseguró ayer a este diario Guillermo Llago, representante legal de 16 de los 22 exempleados que presentaron el recurso inicial contra el ERE.

Desde la sentencia del Supremo, que obligaba a la readmisión de los exempleados, esos 16 clientes se han elevado a 50 y Llago asegura que otros abogados están representando a otros 30. En cualquier caso, de los 106 afectados por el ERE en enero de 2011 –anulado por un defecto de forma en la tramitación del mismo por parte de la Dirección General de Empleo de la Generalitat- 68 solicitaron su reingreso, entre los que se incluyen los 50 representados por Llago. Feria Valencia ha llegado a un acuerdo con el comité de empresa por el que presentará otro ERE a 26 trabajadores (16 despidos forzosos y 10 prejubilaciones, de las cuales cinco corresponden a personas que seguían trabajando en la institución). Feria Valencia aseguró que 38 de los 68 que pidieron su vuelta finalmente formalizaron su baja voluntaria en la Seguridad Social y que en total otros nueve se quedan en la casa al final: cinco sustituidos por prejubilados y otros cuatro (de 26 a 30 ) por decisión de la dirección.

Sin embargo, Llago da una versión radicalmente distinta. Hay 28 exempleados que han presentado demandas contra Feria Valencia por una readmisión irregular: «La institución no les ofreció un empleo sino la aplicación de otro ERE y por lo tanto no podían aceptarlo porque ya tienen trabajo y hubieran perdido los dos empleos». Este grupo, que busca ser indemnizado por no haberse reincorporado, fue despedido por Feria al no presentarse, según Llago, y, por ello, han presentado demandas contra la institución por despido improcedente.

El abogado explicó que hay otro grupo de 18 extrabajadores que sí decidió reincorporarse a Feria Valencia y, «al verse marginados, sin trabajo o cambiados de puesto, y con unos salarios inferiores porque después del ERE de 2011 hubo otro en 2012 que implicó una rebaja del sueldo a la plantilla y que a ellos no debería habérseles aplicado, han decidido presentar demandas por modificación de las condiciones de trabajo».

Guillermo Llago explicó que el número tan elevado de demandas obedece, entre otros motivos, a que hay empleados que han presentado hasta tres. Hay juicios ya señalados para el 1 de febrero. Los restantes se extienden hasta noviembre.

Paralelamente, el abogado anunció que sus representados van a impugnar ante los juzgados de lo social el nuevo ERE porque «las indemnizaciones son insuficientes». Esos 50 exempleados también van a presentar demandas por responsabilidad patrimonial contra la Generalitat exigiendo que les indemnice por los siete años que han estado fuera de Feria Valencia. Llago criticó que el alcalde de la ciudad y presidente del patronato ferial, Joan Ribó, «no hiciera caso a nuestras demandas cuando nos recibió».