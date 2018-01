Goles para lograr el ascenso a Segunda B

Cristian Herrera se viste hoy de albinegro. Primera sesión en su nuevo destino: el CD Castellón. El delantero gerundense se embarca en un proyecto muy ambicioso que solo tiene un objetivo: el ascenso a Segunda B. Llega «con muchas ganas» de enfundarse la elástica albinegra, de pisar el césped de Castalia con ella y sentir el aliento de la entregada afición. «Estoy enormemente agradecido porque soy conocedor del esfuerzo que ha hecho el club para que esté aquí y a la vez orgulloso. Daré lo máximo para que el Castellón consiga su gran objetivo», apuntó el ariete gerundense, muy comedido y tranquilo en su comparecencia ante la prensa.

Reconoció que en Tercera «es inusual» pagar por el traspaso de un futbolista y por eso hubo unas negociaciones entre ambas directivas. «Fueron dos semanas complicada, donde solo quería una pronta solución para venir aquí», apuntó. Y eso sí, se mostró «agradecido» tanto a su extécnico Fernando Gómez Colomer como a su ya exclub, el Alzira, «por el trato recibido durante los últimos meses y la oportunidad que me dieron porque en el Alzira recuperé la confianza que había perdido los dos últimos años».

Cristian Herrera llega con una interesante tarjeta de visita: 14 goles en 20 partidos. «No quiero ponerme una cifra. Sean muchos o sean pocos, pero que sirvan para que el Castellón logre el ascenso. Si nos repartimos los goles entre todos ,y al final se logra el objetivo, también estaré contento», destacó. Hará pareja con el otro 'pichichi' David Cubillas: «En el Alzira empecé de punta, marcando, y cuando llegó Francesc jugué por detrás de él y seguí marcando. Aquí puede suceder lo mismo. Con Cubillas me compenetraré sin problemas».

Jugará en Castalia y eso significa ambiente, público en las gradas, exigencia, presión? Eso no le asusta, le motiva. «Este campo y este club, por historia y afición, no debe estar en Tercera. Mínimo en Segunda o en Primera. Jugar en este feudo motiva. Claro que no es lo mismo jugar con once mil aficionados en la grada, que hacerlo ante trescientos o cuatrocientos (sin referirse a su anterior club)», aseguró Cristian Herrera, el cual dijo estar «con ganas de debutar en Castalia como local». «Jugué tres veces, dos con el Villarreal B y otra con el Alzira, así que tengo ganas de estrenarme y darlo todo», apostilló, después de comentar que conocía, entre otros, con Kike Ferreres.