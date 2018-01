Igualdad reformará en dos años la residencia Lledó para evitar el traslado de los usuarios

La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha sacado a licitación las obras de reforma integral de la residencia para personas mayores dependientes Virgen de Lledó de Castellón El anuncio ha salido publicado en el DOGV por un presupuesto de 2,8 millones de euros y con un plazo de ejecución de los trabajos de 24 meses. Se contempla como fecha límite de presentación de ofertas en el registro general de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas durante los 13 días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación en el DOGV. Los interesados deben presentar la documentación en tres sobres separados, documentación administrativa, técnica y proposición económica.

Con las obras que licita ahora la Conselleria se va a proceder a la mejora, modernización, adaptación, adecuación y ampliación del edificio para que se cumpla la normativa existente. Cabe recordar que en 2016 ya se realizaron obras de rehabilitación en este centro para ajustarse a la normativa en materia de seguridad por incendios y para la adecuación de algunas instalaciones de la residencia.

A petición de los trabajadores, de los residentes y de sus familiares, se ha considerado la realización de las obras sin que se produzca el traslado de las personas que residen en el centro. En el momento de iniciarse las obras se estima que habrán en torno a 20 usuarios, ya que aunque el centro tiene capacidad para 43, desde hace uno año se paralizaron los ingresos para que las obras se puedan ejecutar.

El plan de obra contempla que las distintas actuaciones se hagan por fases y con una continua coordinación con la dirección facultativa y dirección del centro, de manera que no se iniciará la siguiente fase hasta que no se termine la anterior para que no afecte la cotidianidad de los usuarios, o lo haga de la menor manera posible.

Esta previsto que cuando se termine una zona, pasara a ocuparse por las personas residentes, y posteriormente se aislará y comenzará otra nueva. La evacuación del edificio deberá estar garantizada en todo momento.

El edificio, con capacidad para 43 personas mayores dependientes, se configura en dos cuerpos unidos en planta baja, uno de ellos el que albergará la residencia que tiene planta baja más 4 plantas y el otro de servicios generales con planta baja más planta primera y segunda. En la planta baja se encuentra el acceso principal y sus dependencias anejas, es decir, recepción, sala de visitas, dirección, administración, sala de curas y despachos polivalentes.

También está en esta planta la gran parte de la zona diurna de la residencia como zona de estar, salas de rehabilitación y polivalentes, comedor, aseo adaptado para usuarios y aseo para visitas, así como zonas de servicios generales, cocina, almacenes, cámaras, cuarto de basuras y un pasillo protegido para evacuación.

La planta primera combina un sector de habitaciones para residentes con zonas comunes y al otro lado del patio exterior, servicios generales como lavandería y vestuarios de personal y almacén de lencería. En las plantas superiores, segunda, tercera y cuarta, se disponen más habitaciones. Existen varias circulaciones verticales en el edificio, dos ascensores y una escalera en el edificio principal de residencia y ascensor, y escalera en la zona de servicios generales. La fachada y la estructura del edificio, por su parte, se reforman pero se mantienen en un 80 %.