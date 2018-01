Liam Gallagher y Travis Scott se unen a The Killers como cabezas de cartel del FIB 2018

Liam Gallagher y Travis Scott serán cabezas de cartel del Festival Internacional de Benicàssim (FIB) de 2018, según han anunciado los responsables de la cita musical, que se celebará del 18 al 22 de julio. El certamen ha desvelado este miércoles los nombres de Liam Gallagher y de Travis Scott --que se suman de este modo al ya conocido The Killers- así como un buen grupo de artistas confirmados para hacer del FIB "el festival al que hay que ir en verano".

Tras su "histórico" debut en solitario en el FIB 2017, Liam Gallagher, un auténtico icono del rock'n'roll por supaso por Oasis, regresará al FIB a por su corona de cabeza de cartel presentando su disco 'As You Were'. Su directo tendrá toda la actitud de quien está en lo más alto con un disco que ya ha sido número 1 y ofrecerá una generosa ración de clásicos de Oasis, demostrando que sobre el escenario Liam Gallagher es "el líder más importante de hoy", destacan desde el FIB.

Por su parte, Travis Scott, uno de los más grandes e impactantes artistas de hip-hop de hoy, encabezará la primera noche del festival. Con discos que son número 1 en las listas y con un billón de escuchas, el artista "lleva al hip-hop a otro nivel", aseguran a través de un comunicado. Su próximo y tercer álbum, 'Astroworld', es uno de los discos más esperados del año, y su poderosa producción, su hermética forma de rapear y su estratosférica combinación vocal garantizan un directo que no hay que perderse.

Además, los británicos Two Door Cinema Club volverán "por la puerta grande" al escenario principal del FIB con auténticos hits como 'Are We Ready? (Wreck)' o 'What You Know'.

Bastille es otra de las confrmaciones. Se trata de un grupo que con su indie pop bañado de electro del siglo XXI han llegado a ser disco multiplatino con canciones como 'Pompeii' o 'Good Grief', que brillarán en la noche de Benicàssim.

The Vaccines, Justin Young y sus compañeros, regresarán a España con el esperado 'Combat Sports', una muestra de rock'n'roll, mientars que Catfish And The Bottlemen presentarán una colección de nuevas canciones.

Los londinenses Wolf Alice vendrán para demostrar por qué son una de las mejores bandas del momento, con un poderoso directo que les ha llevado este año a ser nominado al Mejor Grupo Británico por el NME y a los Brit Awards.

El FIB también avanza la presencia de Everything Everything, Tune-Yards, Nothing But Thieves y Shame --que debutarán en el FIB siendo una de las más viscerales y fascinantes nuevas bandas británicas de la actualidad con 'Songs Of Praise'.

En cuianto a las bandas nacionales, se contará con el pop empapado de reverberaciones de las impactantes Melenas, que se une al cartel junto al refrescante indie pop de los madrileños Rusos Blancos.

El FIB sigue con la venta de Abonos de 4 Días, con 8 de acampada gratuita, al precio de 125 euros hasta el 4 de febrero. Desde el 5 de febrero su precio será 155 euros en fiberfib.com y Ticketmaster.Además, continúan disponibles los Pases VIP y las entradas para Villacamp a precio especial hasta el 4 de febrero.