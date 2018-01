Sanitat dice que la suplencia de los médicos se hace «tan pronto se produce la baja»

La atención a los pacientes en los centros de salud de Castelló vuelve a estar en el punto de mira de los sindicatos. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denunció ayer la no sustitución de los facultativos médicos de los centros de salud de la provincia de Castelló, situación que está ocasionando problemas en la atención a los pacientes, según explicaron en un comunicado de prensa. No obstante, desde el Departament de Salut de Castelló se aseguró que, actualmente, «todos los y las médicos a nuestra disposición se encuentran trabajando al 100% de su capacidad para poder cubrir el máximo posible de sustituciones, tan pronto se produzca la baja».

Desde el sindicato aseguran que los centros de salud más afectados son los de Figueroles, l'Alcora y Vinaròs, además de que también apuntan que se han registrado las primeras incidencias en los centros de salud de Rafalafena, Palleter, Fernando El Católico o el 9 d'Octubre de la capital de la Plana. No obstante, en cuanto al centro de salud de Vinaròs, desde conselleria aseguran que «no existe ningún médico sin sustituir». «Las sustituciones se producen de forma inmediata incluso cuando son ausencias de 24 horas, tanto medicina de familia como en pediatría y se sustituyen en cuanto se genera la incapacidad temporal», apostillan.

Además, el sindicato CSIF denuncia que, «siguiendo instrucciones de la Conselleria de Sanidad, desde la dirección de los centros de salud están imponiendo medidas de supuesto ahorro que llevan negar la sustitución de facultativos a menos que este de baja más de un 50 por ciento de la plantilla». Una «negligencia» que, en opinión de la Central Sindical, «está colapsando consultas y dejando incluso sin servicio sanitario a multitud de localidades». Asimismo, el CSIF explica que, en la ciudad de Castelló, «también se están empezando a padecer las consecuencias de esta medida» porque «a las deficiencias habituales se suma la traba de Sanidad, secundada por la Gerencia del Departamento de Salud de Castelló: no sustituir al personal si al menos queda un 50 por ciento de la plantilla, a quien poder sobrecargar de trabajo».

A este respecto, y en cuanto a Atención Primaria del Departament de Salut de Castelló, desde el Consell aseguran que «nunca ha existido instrucción de no sustituir si queda el 50% de la plantilla». Además, y según el sindicato, hasta el decimoquinto día de una baja, «Sanidad no activa el protocolo de sustitución de personal en los centros de salud de la ciudad, lo que ya está teniendo consecuencias en la calidad asistencial de centros de salud como Rafalafena, Palleter, Fernando El Católico o el 9 d'Octubre». A este respecto, desde el Departament de Salut de Castelló aseguran que «es falso y no existe ninguna instrucción por parte de gerencia de esperar 15 días para autorizar las sustituciones de facultativos. Las agendas del centro de salud pueden demostrar que los facultativos que han debido ausentarse por enfermedad común han sido sustituidos».

Por todo ello, y «en su papel de garantes del bienestar municipal», CSIF considera fundamental «que los alcaldes se impliquen para que se tenga que cambiar este criterio de Sanidad», de manera que «ni los vecinos ni los profesionales sanitarios pueden seguir siendo víctimas de decisiones políticas injustas y puedan ser atendidos debidamente en sus centros de salud». Para ello, el CSIF ha hecho un escrito dirigido a la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, le solicita que «realice las gestiones necesarias para que se produzca un cambio de criterio de la administración sanitaria y se centre en que primero es la salud del paciente y no el ahorro a cualquier costa».