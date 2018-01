Vinaròs valida un presupuesto de 28 millones impulsado por los fondos europeos

El pleno del Ayuntamiento de Vinaròs aprobó anoche el presupuesto para 2018 con los votos a favor del equipo de gobierno (TSV, PSPV-PSOE y Compromís) y el voto en contra de los partidos de la oposición (PP-Acord Ciutadà y PVI). Las cuentas municipales ascienden a 28 millones de euros, que convierten este presupuesto en el mayor de la historia de la ciudad. La concejal de Hacienda, María Cano, explicó que este incremento viene motivado básicamente por «la llegada de casi un millón de euros de Fondos Europeos por la estrategia Edusi y por el aumento de las ayudas provenientes de la Generalitat en materia de Empleo y Servicios Sociales respecto a las del año pasado».

Cano explicó que antes de finalizar el año tendrán que estar contratados los proyectos que esta anualidad se incluyan en la Edusi por un valor de millón y medio de euros.

La edil también destacó que se contemplan otras dos actuaciones destacadas en los presupuestos para que el gobierno valenciano pueda ejecutar la construcción del segundo centro de salud y el colegio Jaume I. De ahí que se hayan reservado partidas para urbanizar la parte del SUR 17 del segundo centro de salud y terminar la urbanización y la electrificación del terreno que acogerá el colegio Jaume I.

En cuanto a la oposición, los populares lamentaron que no se haya rebajado la presión fiscal a los vecinos, «a pesar de las cuentas del 2018 suponen un incremento muy importante respecto a otros años, no hay sin embargo ninguna rebaja de los impuestos y tasas a los ciudadanos ni ninguna inversión relevante, lo que constata que no hay proyecto de ciudad», según indicó el portavoz de los populares, Juan Amat.

Asimismo, apuntó que no hay ninguna inversión significativa más allá de los cien mil euros para el cementerio y una inversión genérica para la Smart City, «lo que evidencia que el equipo de gobierno renuncia a cualquier planteamiento relevante de ciudad, y no se incluye ni un euro en la construcción de la piscina cuando se constata que hay recursos para hacerla», a juicio del PP.

Por su parte, el edil de Acord Ciutadà, Lluís Batalla, manifestó que el equipo de gobierno «tiene cada vez más cargos de confianza, pero no hace rebajas fiscales a los ciudadanos ni incentivos a las empresas».

Pese valorar positivamente la llegada de dinero de Europa y Generalitat, «en lo que respecta a la acción de gobierno local estamos en contra de lo que no hacen», dijo batalla quien añadió que «en estas cuentas no hay ninguna inversión relevante».

Por último, la edil del PVI, María Dolores Miralles, expuso que en su opinión se trata de unos presupuestos «poco valientes y que solo buscan cubrir el expediente». Además, criticó estas cuentas «certifican que han dejado aumentado el IBI y ratifican las dedicaciones parciales de cinco concejales».