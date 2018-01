Cs exige el cumplimiento de los acuerdos con la alcaldesa de les Alqueries

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Les Alqueries, Francisco Vicent, recordó ayer a los socialistas que «el apoyo de Cs a las cuentas municipales no es un cheque en blanco», y, en este sentido, les recriminó que «aún no hayan aplicado la bonificación del 95% en las transmisiones mortis causa de vivienda habitual de padres a hijos en el impuesto de la plusvalía que debía haber entrado en vigor a partir del 1 de enero, tal y como constaba en el acuerdo». «Desde Cs, como ya reiteramos en el momento que votamos a favor de los presupuestos, vamos a atar en corto al equipo de Gobierno ya que no nos fiamos al cien por cien de su palabra y para muestra un botón», manifestó el concejal.

El edil señaló que «parece que al partido socialista le cuesta hacerse a la idea de que actualmente gobierna en minoría y, en este caso, tiene que cumplir con lo firmado con Cs, por el contrario torpedeará una bajada de impuestos a los vecinos». «Tender la mano no significa agachar la cabeza ante todo lo que diga o haga el Ejecutivo y si de algo pueden estar seguros nuestros vecinos es que desde Cs no vamos a comprometer el futuro del municipio, pero tampoco vamos a permitir que los que gobiernan impidan una mejora en la calidad de vida ni que dirijan Les Alqueries a base de ocurrencias, incumplimientos y sin ningún proyecto real de fondo», aseguró Vicent, quien para terminar advirtió al equipo de gobierno que «si sigue por este camino, encontrará a Ciudadanos siempre en frente».