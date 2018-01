«Desconocía que era un producto prohibido y me fie»

Remigio Queral, que dio positivo en un control antidopaje en la edición de 2017 de la Penyagolosa Trails, será inhabilitado durante dos años. El corredor de Benlloc, uno de los más populares y laureados del circuito nacional, pondrá fin a su carrera de forma amarga tras muchos años de éxitos. «Soy culpable. Conozco la noticia desde hace meses y sabía que este día llegaría», confiesa Remigio, de 41 años, en declaraciones a trailcyl.com.

La Agencia Española antidopaje (AEPSAD) recogió un «resultado analítico adverso» del corredor castellonense en la prueba disputada en abril del año pasado, pero no ha querido desvelar el producto por el que dio positivo. «Solo puedo decir que desconocía que era un producto prohíbido. Lo tomé porque me habían dicho que era bueno para el dolor de rodilla? Yo me fie», confiesa Remigio, a lo que no duda en añadir que «no me estoy excusando, ya sé que el desconocimiento de la prohibición no me exime, pero esa es la realidad».

Su inhabilitación llega justo el año en que la Penyagolosa Trails acogerá el Campeonato del Mundo el próximo mes de mayo, una cita a la que el corredor de Benlloc le hacía especial ilusión por poder competir «en casa» en una de las que podían ser sus últimas pruebas: «Me duele porque me van a caer palos por todos los lados, pero esto es así. Tenía muchas ganas de competir este año en Penyagolosa, en mi casa, con el Mundial».



Una aplicación antidopaje

En el mundo de las carreras de montaña se dan pocos controlos antidopaje. El elevado gasto quesupone para las federaciones hace que a nivel autonómico se compita sin ningún tipo de control aunque en competiciones de mayor entidad, como la Copa de España y el Europeo, sí que hay más control con los corredores.

Al alcance de estos, la AEPDSAC cuenta con una aplicación móvil en la que se puede consultar qué medicamentos son aptos o no aptos para la práctica deportiva, por lo que todo deportista puede consultar en caso de duda a la hora de tomar un medicamento.