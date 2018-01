La doble exigencia de la temporada de Chuca

Víctor Moya 'Chuca' está ante una temporada en la que se juega mucho. A pesar de su juventud, está a caballo en el primer equipo del Villarreal, aunque acumula más minutos y partidos en el filial. Está a un paso de llegar a la elite y es consciente que tiene que curtirse en Segunda B, donde se aprende mucho. Reconoce el alicantino que «me encuentro con una confianza muy alta», para destacar que «es gracias a estos compañeros que tengo que hacen que todo para mí sea más fácil».

Compagina los entrenamientos con el primer equipo a las órdenes de Javi Calleja con los del equipo filial de Miguel Álvarez. Y dice que lo lleva «muy bien» y abunda diciendo que «los compañeros del primer equipo también me da mucha confianza y cuando bajo al Villarreal B doy el máximo». En el filial es una pieza muy importante. Es, con cinco goles, el segundo máximo goleador.

Chuca reconoce que «nuestro objetivo desde el primer día es disputar la fase de ascenso a Segunda, y también vamos a ver si nos podemos meter primeros porque el Mallorca está con dudas». En estos momentos el Villarreal B está a cuatro puntos del Mallorca, líder del grupo III de Segunda B.

El filial ganó con contundencia el domingo pasado al Ontinyent en el Mini Estadi (5-0): «Fuimos muy superiores; tuvimos el balón, que es nuestro ADN». Y ahora ya se piensa en el partido del sábado en el campo del Llagostera (16.30 horas). «Es un rival de la parte baja de la tabla que no nos dará ninguna facilidad, y menos en su campo», dijo.

Lo de marcar no le preocupa. En las primeras jornadas de Liga metió pronto cinco goles, pero ahora acumula varias semanas sin 'mojar'. «Eso de los goles son rachas. Debo seguir jugando y aportando trabajo. Si puedo marcar, perfecto, pero no me desespera ese tema», concluyó Chuca.