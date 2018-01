Asenjo mezcla prudencia y ambición

Volvió tras otra grave lesión de rodilla y se ha hecho el amo de la portería de la Cerámica. El guardameta palentino del Villarreal, Sergio Asenjo, analizó ayer el duelo de mañana en la competición de Liga, y lo hizo mezclando prudencia y ambición en su justa medida. Considera Asenjo y así lo advirtió, que a pesar de la situación de la Real Sociedad en liga (15.º a once puntos del Villarreal), el club donostiarra es todavía un «rival directo» y ha asegurado que una victoria ante el equipo de Eusebio Sacristán (mañana a las 20.45 horas) sería dar «un paso de gigante».

Asenjo, uno de los jugadores más en forma de las últimas semanas, fue con su verdad por delante. «La Real es un equipazo. Tienen jugadores de un nivel altísimo y hacen un fútbol muy vistoso. No les están acompañando los resultados, pero siempre dominan el encuentro y merecen mayor premio. A pesar de la situación, es un rival directo y un triunfo ante ellos sería dar un paso de gigante», declaró en sala de prensa.

El guardameta amarillo apostó por mantener los resultados positivos en el Estadio de la Cerámica, una vez de vuelta a las victorias tras superar al Levante, al tiempo que advirtió sobre la dificultad que entraña la segunda vuelta del campeonato. «Queremos seguir a nuestro máximo nivel y seguir fuertes ante nuestra gente. Vencimos ante el Levante y buscamos continuar en la misma línea, a pesar de que queda lo más importante de la temporada y la exigencia en estos meses va a ser altísima. Pretendemos estar a la altura», señaló.

Tanto Villarreal como Real Sociedad están eliminados de la Copa del Rey, pero siguen en liza en la Liga Europa. Esa doble exigencia ha erosionado el rendimiento de los vascos. Por contra el Villarreal está más acostumbrado a la competición europea.

Respecto a la pugna por las posiciones de privilegio, una vez abierta la ventana de la cuarta plaza desde el triunfo de prestigio en el Bernabéu, Asenjo despejó cualquier tipo de duda y admitió que la consecución de los objetivos pasa por ellos mismos. «Lo que hacen nuestros rivales no depende de nosotros. Nuestra obligación pasa por mantener nuestro mejor nivel y sacar la máxima cantidad de puntos posible», manifestó.

Por último, ante la posibilidad de volver a la selección española, Asenjo se mostró ilusionado, aunque reconoció que está totalmente centrado en disfrutar con la elástica amarilla. «Queda mucho para pensar en la Selección. Lo importante es que me he recuperado y voy encontrando mi mejor versión. Quiero disfrutar al máximo con el Villarreal cada fin de semana y si llega la oportunidad de volver a defender la camiseta de mi país, la recibiré con ilusión, pero no es mi preocupación en estos momentos», concluyó. El rendimiento de Asenjo desde su vuelta está lejos de toda duda. Ha sido uno de los pilares en los que el Villarreal ha cimentado su recuperación en la tabla.