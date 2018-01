Colomer y el reto de la madurez

Los veteranos del vestuario venían avisando semanas atrás. «Colo está entrenando muy bien». Colo es David Colomer Manrique, que en febrero cumplirá 22 años y que en este 2018 está viviendo lo que algunos piensan que debió vivir mucho antes: los exámenes de verdad en Castalia. Antaño promesa juvenil, Colomer salió del Castellón en el verano de 2013, tentado por la oferta del Levante, pero no cuajó en València y hubo de reinventarse. Empezó de cero en el Borriol de Preferente y se curtió en Tercera con los rojillos antes de volver este año al Castellón, primero para reencontrarse consigo mismo en el filial, y después para subir al primer equipo de la mano de Sergi Escobar, su principal valedor en Castalia.

Escobar y Colomer son de Almassora y allí estarán el domingo para medirse al cuadro local. Colomer prontó se enroló en la cantera del Castellón. Llegó en alevines y estuvo allí hasta la edad juvenil. Nueve temporadas, en total. En la última brilló en el División de Honor de Jorge Peris, debutó en el filial y asomó en la pretemporada siguiente en el primer equipo. Pero a final de agosto, como hicieron otros futbolistas de aquel equipo como Juanjo Nieto o Rubén Fortuño, hizo las maletas y se marchó de la Plana.

Peris entrena ahora al Al-Ahli de Catar. Con aquel juvenil albinegro logró una verdadera proeza. Lo cogió en Navidad con riesgo patente de descenso, pero firmó una gran segunda vuelta para terminar octavo y salvar la categoría con holgura en la añorada División de Honor. Una de las referencias de aquel equipo era Charlie Meseguer, uno de los que apostó por quedarse en el Castellón, y ahora en las filas del Roda. «Colo tenía un año menos», recuerda, «jugaba por la derecha y yo por la izquierda. Solo tenía el fútbol en la cabeza». «Al conocerlo enseguida vi que tenía una técnica que le hacía destacar y se adaptó rápido a lo que quería el entrenador». «A la capacidad para asociarse», apunta Meseguer, «añade un cambio de ritmo muy bueno, una gran arrancada».

Meseguer indica por contra que Colomer «es un futbolista que necesita confianza». En algún tramo de su irregular trayectoria le ha faltado, pero de momento Sergi Escobar se la está dando. «En el Castellón tiene competencia muy fuerte con Javi Serra e Iván Sales, pero si Sergi le da galones y él se lo cree y se ve capaz, igual se los puede comer», aventura Charlie Meseguer.



Ida y vuelta

A Colomer aún le quedaba un año de juvenil cuando se fue al Levante. De ahí se marchó al Acero, en Tercera, pero la escasez de minutos facilitó que aceptara la propuesta de Pedro Fernández Cuesta. El Borriol estaba entonces en Preferente con un equipazo que fue campeón batiendo récords y sin perder un solo partido de Liga. El capitán del Borriol es Javi Mora. «Vino cedido con la intención de volver a ilusionarse con el fútbol, porque en el Acero lo estaba pasando mal. Quizá él lo viera como un paso atrás, pero era a la vez algo obligatorio. Vino casi hundido y aquí se recuperó. Tenía sus amiguetes en el vestuario, se entendía con ellos y en el equipo entró a la perfección. Era un bloque muy rodado y en buena dinámica y él partía de la banda pero jugaba con libertad», explica Javi. «Iba sobradísimo en Preferente», añade Aarón Torlá, que compartió vestuario con Colomer en ambos equipos. «Condiciones tiene».

En el ecosistema plácido de El Palmar, Colo recuperó su propia esencia y allí continuó también en Tercera, con picos y valles. «No he visto la jugada del 2-1 del domingo en Castalia, pero por lo que me cuentas no me extraña nada. Esa jugada es muy suya. Tiene una arrancada muy buena, desborde, conducción. Y elige bien el último pase», desgrana Javi Mora. A mejorar apunta «el disparo», y un matiz que también señala Meseguer. «De mentalidad es un poco frágil. Es importante que se sienta valorado. Pero si le das la oportunidad cumplirá porque tiene cualidades». Ese reto de la madurez es el que afronta Colomer ahora.