La ORA plantea retirar plazas gratis a vecinos de 20 calles con zona azul

El nuevo contrato de la ORA de Castelló se implantó en 2014 con la introducción de 519 plazas de aparcamientos nuevas de pago denominadas verdes, con la salvedad de que eran gratuitas para los residentes. Desde entonces, se han librado de pagar tanto los vecinos de las calles con estacionamientos verdes como los que viven en viales con plazas azules. Ahora, la empresa de la ORA plantea retirar la gratuidad de aparcamiento a los residentes de la zona azul, que viven en una veintena de calles de la ciudad, según han informado los propios vecinos y han confirmado desde el ayuntamiento.

El equipo de gobierno, según fuentes municipales, busca alguna solución administrativa para mantener plazas gratis en la zona verde para los vecinos de las calles con plazas azules. Subraya que el contrato solo contempla la gratuidad para los residentes de las calles con plazas verdes, y lamenta que el PP limitó el margen de maniobra al aprobar una concesión de 8 años. Empleados de la ORA ha trasladado a vecinos afectados que tendrán que pagar si residen en calles con zona azul y no verde. Desde el consistorio aseguran que tiene de 10 días de margen para frenar este cambio. «Es voluntad de este Gobierno municipal no retirar las tarjetas de aparcamiento de residentes en la zona verde y la zona azul. El contrato heredado del anterior Gobierno del PP, firmado en 2014, no se ajusta ni a las necesidades de la ciudadanía ni a los intereses municipales. Tal como se redactó y firmó, este contrato solo contempla el aparcamiento de los residentes de zona verde y desde el gobierno municipal queremos que también puedan aparcar los de zona azul», subrayan fuentes municipales, que añaden: «en estas próximas se implantará una solución. Saltarse el contrato y la legalidad vigente no es una opción, por lo que se está explorando una alternativa que resuelva de una vez los perjuicios que se pueda estar generando a la ciudadanía y siempre dentro de un marco legal».

La ORA se compone de 1.112 plazas, de las que 603 son azules y 519 verdes -gratuitas para residentes y de pago para el resto-. Estas últimas se incorporaron en 2014 y se encuentran en las calles de los entornos de las calles Herrero, Instituto Ribalta, Muralla Liberal, Tráfico y ronda Mijares. Esta medida generó oposición ciudadana, que consideró innecesario ampliar la ORA a calles sin apenas actividad comercial. Los munícipes del PP extendieron la gratuidad a los residentes de la zona azul e incluyeron también a comerciantes y trabajadores de los entornos. De esta forma se repartieron 5.000 tarjetas, lo que generó un pago extra de las arcas locales a la adjudicataria. El actual ejecutivo las redujo a la mitad para evitar un gasto extra que superó los 100.000 euros y las limitó a residentes.

El equipo de gobierno optó por reducir las tarjetas gratuitas para evitar el gasto extraordinario, pero ahora pretende frenar la retirada de la gratuidad a los vecinos de zona azul, que no tienen otra alternativa para aparcar si carecen de aparcamiento privado.