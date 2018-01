A seguir sumando de tres en tres

El Villarreal CF se propuso hacerse fuerte en el Estadio de la Cerámica durante 2018. Su primer enfrentamiento contra el Levante UD con el que se dio inicio a la segunda vuelta de LaLiga Santander lo resolvió con victoria y esta noche el cuadro amarillo tiene ante sí la segunda oportunidad de seguir sumando de tres en tres en el encuentro que le enfrenta a la Real Sociedad.

«La mentalidad es la de no fallar aquí. No podemos perder ningún punto en casa. La segunda vuelta no acaba más que empezar y no podemos dejar escapar en nuestra casa a ningún rival vivo. Tenemos que sacar los puntos de tres en tres», comentaba ayer el entrenador Javi Calleja.

El submarino afronta la cita motivado y con cierta desconfianza ya que el equipo txuri-urdin llega a Vila-real en horas bajas, más pendiente de los puestos de descenso a Segunda División que de los puestos de arriba de la clasificación. «Me gusta la forma de jugar de la Real Sociedad. Creo que tienen menos puntos de los que se merecen y son un equipo muy peligroso. Su juego con balón y lo acertados que puedan estar sus jugadores más determinante habrá que controlarlo», añadió el preparador madrileño.

Para el choque, Calleja sigue sin poder contar con los lesionados de larga duración Andrés Fernández, Nicola Sansone, Ruben Semedo y Bruno Soriano, ni con Álvaro González, con unas molestias musculares en los isquiotibiales de la pierna izquierda, ni Adrián Marín, con molestias en el cuádriceps derecho, ni con Ramiro Guerra, con una bursitis en la rodilla izquierda.

Por el contrario, el preparador del equipo villarrealense recupera a Roberto Soriano y contará de nuevo con Chuca en el primer equipo. «Todos los jugadores que van entrando en las alineaciones lo van haciendo muy bien y los resultados es por todo, no por los que juegan más sino por la plantilla, que en cada partido demuestra el nivel y lo comprometidos que están», explicó Calleja.

Por su parte, la Real Sociedad afronta el encuentro con las bajas por lesión de Carlos Martínez y David Zurutuza, y con muchas dudas respecto el papel de Eusebio Sacristán en el banquillo del cuadro de San Sebastián. Una nueva derrota podría suponer el despido del técnico y precisamente muchas miradas estarán puestas en él.

«Nos encontramos en una posición cómoda que nos permite mirar hacia arriba con optimismo porque habrá enfrentamientos director y se irán recortando puntos. Pero lo principal es no desviarnos y centrarnos en cada partido», concluyó Calleja.