Vila-real, bronce en frontó parelles

El poliesportiu d'Almussafesva ser la seu on es van tancar, amb una gran fase final dels XXXVI Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana de frontó parelles. Els benjamins i alevins van tancar una gran jornada de frontó valencià, amb molta emoció i partides molt igualades.

En la categoria benjamí, l'equip de Vila-real va aconseguir una tercera plaça molt meritòria, sent l'únic equip de la província que va poder quedar entre els tres primers en aquesta competició dels JECV. Per la seua banda, l'escola del Puig va arredonir una jornada històrica per a la seua escola aconseguint els dos ors de la vesprada, per a conquistar tots els títols autonòmics d'aquesta competició que s'ha disputat durant els últims tres mesos de la temporada 17-18. La competició de categoria benjamí va ser una de les més igualades dels últims anys i totes les partides es van decidir en el tram final i per dos jocs de diferència. En categoria aleví, també va haver partides de gran nivell.