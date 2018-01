Vila-real debuta davant de Benidorm en la Lliga Bankia d'Escala i Corda

El trinquet de Petrer (Alacant) serà l'escenari que acollirà aquesta vesprada el debut de l'equip representatiu de l'Ajuntament de Vila-real en la XXVII Lliga Professional Bankia d'Escala i Corda. L'equip integrat per Francés, Javi i Bueno, s'enfrontaran a partir de les 18.30 hores a la formació de l'Ajuntament de Benidorm que jugarà amb Pere Roc II, Jesús i Carlos.

Es presenta una partida d'alt voltatge amb la presència de dos dels finalistes de la passada edició, el rest campió Pere Roc II, i el mitger subcampió Javi, que en aquesta edició segueix representant a l'Ajuntament de Vila-real, però amb diferents companys, ja que ha deixat de jugar amb Soro III, per formar equip amb Francés i Bueno dos debutants com a titulars en la competició.

L'equip de Vila-real té l'objectiu de lluitar per arribar a la gran final d'aquest torneig, i perquè no alçar-se amb el trofeu de campions, ja que la passada edició es va quedar a les portes del títol desprès de perdre en la tercera i definitiva partida de la ronda final, precisament front a la formació de Benidorm que estava integrada per Pere Roc II, Félix i Monrabal i quedar-se a un pas de fer història.

La intensa activitat en la Lliga durant aquest primer cap de setmana de competició conclourà demà al trinquet de Benissa. Ho farà amb la confrontació que mesurarà al trio de Murla, format per Genovés II, Félix i Monrabal front a l'equip de Pedreguer-Masymas compost per Marc, Pere i Tomàs II.