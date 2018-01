El PSPV insta a Barrachina a apoyar la comparecencia de Puig por la infrafinanciación

El secretario de Modelo Económico del PSPV-PSOE en la provincia de Castelló, Ramón Álvarez, exigió ayer que los responsables del Partido Popular en la Comunitat Valenciana y en Castelló, Isabel Bonig y Miguel Barrachina, den la orden de que los senadores de su partido apoyen la comparecencia del President de la Generalitat en el Senado para poder plantear, ante la inacción de Rajoy, el grave problema de la infrafinanciación que padece la Comunitat Valenciana.

Álvarez cree ambos dirigentes del PP deberían plantarse de una vez ante Rajoy. También deberían superar la tentación de boicotear a Puig porque, contrariamente a lo que creen, «su desleal actitud no les va a salir a cuenta porque todo el mundo sabe que los servicios públicos valencianos serían mucho mejores si Rajoy no se negara a la reforma del modelo de financiación autonómico y si durante 20 años muchos dirigentes del Partido Popular no hubieran saqueado las arcas públicas con los juegos malabares que ellos mismos han detallado esta semana en la Audiencia Nacional».

El secretario de Modelo Económico socialista cree que «si Bonig y Barrachina sienten un mínimo aprecio por el pueblo valenciano, tienen la obligación de facilitar la comparecencia de Puig en el Senado para que se pueda hablar con luz y taquígrafos del grave problema de liquidez que padecemos en la Comunitat Valenciana, evidenciando la necesidad de cambiar las cosas con urgencia en este capitulo».