El Villarreal C pretende prolongar su racha ganadora contra el Rayo Ibense

El Villarreal C, que atraviesa un buen momento competitivo, busca la cuarta victoria consecutiva para dar un salto de calidad en la tabla clasificatoria, e incluso aspirar a mirar más arriba y soñar con los puestos de privilegio. Para ello el equipo que entrena Per Martí deberá superar que si bien está en una zona cómoda, no se puede descuidar porque se podría meter en la zona conflictiva de la tabla. Los muchachos de la escuadra grogueta afrontará este partido reforzados anímicamente tras haber conseguido ganar fuera de casa 98 días después, tras superar al Roda en la Ciudad Deportiva Pamesa (1-2).

El filial se encuentra ahora mismo en mitad de la clasificación, pero con un partido menos respecto a la mayoría de los equipos, que también tendrán que descansar en breve como ya ha hecho el conjunto de la Plana Baixa. Para esta cita la enfermería del Villarreal C se ha vaciado y tan sólo tendrá la baja del centrocampista albaceteño Fran Álvarez, que ante el Roda vio la quinta cartulina amarilla. Además, la escuadra de la Plana Baixa recupera a su central titular Nani después de cumplir el partido de sanción tras su expulsión ante el Crevillente.

Enfrente habrá un Rayo Ibense que en caso de perder se podría acercar a los puestos de descenso a Regional Preferente, por lo que los de la Hoya de Alcoi llegan con la necesidad de sacar algo positivo de su visita al Mini Estadi. Los alicantinos recuperan a Javi Corbalán y Dani Requena, tras cumplir el partido de sanción. Vendrá al Mini Estadi después de encajar dos derrotas consecutivas en Liga.

Precedentes

Los dos visitas del Rayo Ibense a tierras vila-realenses se han saldado con derrota. La temporada pasada la victoria fue para el equipo entrenado por Carlos Pérez Salvachúa por un ajustado 3-2, con goles de Maxi Rosales, Simón Moreno y Darío Povera, por los amarillos, y de Javi Navarro y Maxi el propia portería para los de Ibi. Y hace dos años el triunfo del filial fue por 2-0, con goles de Chepe y Javi García.

El Rayo Ibense, como visitante, ha ganado en dos salidas. En la primera jornada superó a Paterna (1-2) y en la decimocuarta lo hizo en La Magdalena ganando al Novelda (1-3).