¿quién se dedicará a la política?

Para que no exista la menor sospecha de algún malintencionado, que quede claro en las primeras líneas de este artículo, que estoy en contra de la corrupción, de toda la corrupción, y que si judicialmente alguien se ha llevado un euro injustamente se vea obligado a devolver hasta el último céntimo.

En cuarenta años de democracia, se han visto muchos casos de corrupción de todos los partidos, aunque muchos lectores, por razones de edad, no recuerden lo ocurrido hace algunos años. Ahora mismo no sólo el PP, sino Convergència i Unió en Catalunya y el PSOE en Andalucía están en los tribunales. De todas maneras hay que esperar a las sentencias definitivas, porque a mucha gente se le condena de antemano con mucha frivolidad; vamos que hay mucho inquisidor suelto.

Llegados a este punto me pregunto, si es justo que muchos juicios se celebren diez o más años después de que se hayan iniciado las investigaciones. Y no sólo en estos casos de corrupción de políticos; me es igual si se trata de robagallinas o de cualquier otro delito. Debe limitarse el tiempo porque luego, como ha ocurrido en algunos casos, si hay personas que no son condenadas, qué pasa con su prestigio arrastrado por los suelos con tanta pena de telediario o de informadores tendenciosos al servicio de los partidos políticos o de intereses no excesivamente claros.

Si estos casos se producen por falta de personal en Justicia que se amplíen las plantillas, si hay que pagar muchas horas extraordinarias, que se paguen, pero los casos no se pueden eternizar, porque en muchos pueden producirse graves injusticias, que no sólo afectan a las personas investigadas sino a sus familias, amigos, etc. Y maldita la gracia si al final de las historias no resultan condenados. ¿Quién les devuelve el honor?.

También me gustaría añadir que no sólo es corrupción la política. También para mi es corrupción la incompetencia, la incultura, el no hacer nada positivo en el desempeño de los cargos, etc.

Es obvio que también los medios de comunicación y sus profesionales deberíamos meditar si realmente cumplen su función, o si también formamos parte, voluntaria o involuntariamente, del circo en que se convierte en muchas ocasiones este asunto.

Recuerdo que en mis tiempos al frente de un medio informativo local, cuando llegaba algún profesional nuevo y me preguntaba de que estaba prohibido hablar, les decía que simplemente estaba prohibido hablar de lo que prohibían las leyes, de que dijeran una cosa que no fuera verdad y que tuviéramos que pedir perdón a las personas afectadas y que tampoco era necesario el ensañamiento. Es decir, si había un asesinato por ejemplo, no era necesario relatar cuantas puñaladas había dado el agresor y que órganos en concreto habían sido dañados. La noticia era la noticia y para escribir una novela, ya estaban los novelistas.

A lo largo de cuarenta años de democracia, por hablar de esta época, han existido cientos y cientos de alcaldes, presidentes de diputaciones, diputados, miles de concejales, que han dejado sus puestos sin la más mínima sombra de duda sobre su honradez. Estoy convencido incluso de que a muchos les habrá costado dinero desempeñar esos puestos. No seamos tan fáciles a la hora de manejar plumas, micrófonos o cámaras de televisión, dando la sensación de que todo el que se dedica a la cosa pública es un corrupto. La gente no tiene que estar permanentemente mostrando su honradez, sino que tienen que ser otros y fundamentalmente deberían ser los profesionales de la Justicia, los que castigaran su falta de la misma ¡ con las condenas correspondientes.

Con todo ese ambiente lo más preocupante es ¿Quién querrá dedicarse a la cosa pública? ¿Qué profesional brillante querrá exponerse a que cualquier "mindundi" sin motivo, le sacuda constantemente o que los partidos de la oposición utilizando en demasiadas ocasiones lenguajes inapropiados o haciéndose eco de simples sospechas, ponga en duda esa honradez?

Observen las biografías y los curriculos de los políticos de las primeras elecciones democrática y compárenlos con los que han ocupado los mismos puestos hasta los tiempo actuales.

Con todo y con ello, confío con que siga habiendo gente con verdadera vocación política y afán de servir a sus compatriotas y a sus vecinos, que cuando llegue el momento den un paso al frente, porque sin políticos no habría democracia, y sin gente que reúna buenas condiciones las "originalidades" pueden seguir presidiendo la función pública, sin tener en cuenta que ya casi está todo inventado. No hace falta pretender pasar a la historia por decisiones difíciles de entender. Con gente sería, formal y honesta hay suficiente.