Un Villarreal C espeso no pasa del empate

El partido se podría resumir en un querer y no poder del Villarreal C ante el Rayo Ibense. El equipo de la Plana Baixa dominó y dominó, pero no le creó excesivo peligro a su portero Palopa. Los alicantinos dejaron claro desde el minuto 15 que el empate les valía, pues a partir de ahí que cada uno se haga una idea. A todo ello, la escuadra de Pere Martí estuvo muy incómoda en el terreno de juego. Faltó chispa, llegada y definición porque en la primera parte los vila-realenses sí que tuvieron tres buenas llegadas, pero mal culminadas. En el minuto 91 el poste de la portería del equipo de Ibi evitó el 1-0 con un cabezazo de Villa.

Fue un lujo dejarse al máximo goleador (Dani Villanueva, con 11 goles) en el banquillo en un partido que podía marcar las diferencias para el filial amarillo en la tabla clasificatoria. Al margen de los numerosos cambios que presentó el equipo de Pere Martí ante un Rayo Ibense que se jugaba «la vida», como muchos futbolistas alicantinos le recordaban al árbitro y a los asistentes cada vez que se producía alguna acción dudosa sobre el césped.

El primer tiempo acabó sin goles porque el Villarreal C estuvo falto de definición en los metros finales. El extremeño Chepe tuvo dos remates lanzándose en plancha que no acabaron en gol de milagro, en los minutos 5 y 7. Eso sí, el Rayo Ibense, que tiene un equipo con mucha tablas, avisó primero en el minuto 2 con un trallazo que el joven arquero Marc Vidal consiguió rechazar a saque de esquina.

El filial tenía que tocar y tocar para hacerle peligro al conjunto alicantino, bien posicionado atrás. Los de Pere Martí tuvieron la posesión del balón, pero no el control de un partido muy complicado. Hasta el minuto 21 no llegó el tercer aviso amarillo. Se produjo tras un centro de Migue que el ariete montenegrino Nikola Vujnovic estuvo a punto de enviar el balón al fondo de las mallas. Poco más deparó un primer tiempo muy largo y sin continuidad en el juego.

La novedad en el arranque fue la presencia en el once del pichichi local Dani Villanueva que entró justo después del descanso. El duelo discurrió por los mismos derroteros, es decir, con un Villarreal C que a falta de ocasiones dominó la situación y un Rayo Ibense que de conformaba con el empate e impidió que la segunda mitad el juego tuviese continuidad. Para la afición se hacía empalagoso el duelo y además el frío apretaba y acechaba la lluvia.

En el minuto 77 sacó dos córners seguidos el equipo alicantino, sin consecuencias. Los últimos diez minutos fueron un acoso y derribo sin consecuencias para un filial. El último cartucho lo desaprovechó Villa con su cabezazo que se estrelló en el palo de la portería de Palopa en el 91