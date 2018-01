Una historia del carnaval ligada a 75 comparsas

35 aniversario. El Carnaval de Vinaròs cumple 35 años y la historia de su trayectoria se puede consultar en el libro «1983-2017 Carnaval de Vinaròs en el 35 Aniversario», una obra de Mariano Castejón y que fue presentado durante la tarde de ayer, antes de la inauguración de la exposición sobre la historia del carnaval vinarocense.

El Carnaval de Vinaròs ha contado en sus 35 años de historia un total de 75 comparsas, la más antigua La Colla. Estos son algunos de los datos que se incluyen en el libro 1983-2017 Carnaval de Vinaròs en el 35 Aniversario, obra de Mariano Castejón que se presentó en la tarde de ayer en el auditorio municipal antes de la inauguración de la exposición sobre la historia del carnaval vinarocense.

Un libro que consta de 430 páginas y que recoge un total de 2.262 imágenes de la fiesta, que se convertirá en todo un referente histórico sobre el carnaval. Esta publicación se considera ya un referente sobre la historia del carnaval contemporáneo y libro de consulta para conocer la evolución de esta fiesta.

El libro sigue un orden cronológico, con el nombre de todas las comparsas que participaron en cada año, así como fotografías de comparsas, de los diferentes Carnestoltes y de los actos de la fiesta carnal, como las presentaciones de las reinas, paellas o las batallas de confeti o harina, entre otros actos. En lo referente a las comparsas, muchas de las que se crearon en los primeros años del carnaval se han ido quedando por el camino, como Jalem i alkatre, Ni Pic ni Casso, Els Arrupits, Els Apedaçats, Al lio Montepio, Me rio de Janeiro, Quin Jaleo, Si no t'agrada no mires, Karting, entre otras. Nombres que se recogen en esta publicación y fueron la semilla de muchas de las actuales comparsas.

Castejón, profesor jubilado, es uno de los fundadores de la comparsa La Colla, la más antigua. Además, fue concejal del Ayuntamiento de Vinaròs y diputado autonómico por el PP. Durante la presentación, Castejón destacó la labor de todos los presidentes que han estado al frente de la Comisión Organizadora del Carnaval: Gómez San Juan, José Luis Dasi Poche, Toni Martínez, Rafa Romero, Bartolomé Bueno, Rosa Mari Pascual, José Antonio Jiménez Curro, José María del Pozo, Elke Fernández, Abilio Segarra y el actual presidente Jordi Febrer.

También recordó que durante unos años escribió el guión de las presentación de las reines del carnaval para Diego Braguinski o Joan Monleon. Hizo una mención especial para el año 1997, cuando el era edil de Hacienda e hizo el guión a Regina Dosantos, «en ese momento mucha gente se sorprendió por la apuesta que hizo Rafa Romero Carrasco».

Otros presentadores de esta gala famosos han sido Llol Bertrán, Javier Cárdenas, Ángel Llacer, Jorge Javier Vázquez, Bibiana Fernández o Tamara Gorro, entre otros, que también se recogen en el libro.