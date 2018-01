El Museu de Belles Arts expone 'Semana Santa Arte', de Antonio García

El Museu de Belles Arts de Castelló ha programado para este mes de febrero una exposición del fotógrafo valenciano Antonio García Vidagany en la que se presentan retratos fotográficos de personajes de la Setmana Santa Marinera de València bajo las premisas del estilo holandés de pintura del siglo XVII.

La exposición, que estará abierta al público desde este jueves 1 de febrero hasta el 4 de marzo, presenta una colección de retratos de los personajes bíblicos que año tras año recorren las calles del Cabañal pero con la mirada y la iluminación de las pinturas y los retratos de maestros como Rembrandt, según asegura el propio autor.

García Vidagany indica que «la impresión de las obras se ha realizado en un papel especial de algodón para acentuar más la iluminación estilo Rembrandt y poder así acercarse a los lienzos de antaño». El fotógrafo valenciano asegura haberse inspirado en los maestros del tenebrismo y revela que «toda mi carrera profesional se podría decir que se ha nutrido de las gentes del Cabanyal.En el año 2014 me surgió la idea de mostrar al mundo algo que me parece desconocido para muchas de las personas que no son de este barrio». En la obra están presentes una gran cantidad de personajes, entre granaderos, romanos, sayones?. además de samaritanas, Verónicas y muchos más que sorprenderán al espectador. Una magnífica ocasión para conocer de otra forma la semana santa marinera.