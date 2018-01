Veteranía para el centro del campo

Javi Fuego es de esos jugadores que hacen equipo. Tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. Es un futbolista campechano, familiar y que conoce a la perfección cuál es su rol en cada momento. Aunque ya hubo un primer intento fallido de traerlo al Villarreal CF cuando militaba en las filas del Rayo Vallecano, ahora sí se ha dado la opción y el centrocampista asturiano vestirá la elástica amarilla esta media temporada y dos más.

«A estas alturas de mi carrera una oportunidad así es irrechazable y llego con la ilusión de un juvenil. El vestuario me ha recibido de forma cariñosa y cercana, he trabajado ya con mis compañeros por primera vez y he disfrutado mucho. Hace bastantes años estuve cerca de venir y no se dio, pero se puede decir que mi historia con el Villarreal siempre ha sido cercana», reconoció el centrocampista, por el que el club ha abonado alrededor de 500.000 euros al Espanyol y ha traspasado a Genís Montoliu a su filial.

Todos los clubes en los que ha militado con anterioridad Javi Fuego –Sporting de Gijón, Levante, Recreativo de Huelva, Rayo Vallecano, Valencia y el citado Espanyol– guardan muy buen recuerdo de él, por eso considera que no ha de cambiar nada su forma de ser en esta nueva etapa que inicia con 34 años recién cumplidos (Pola de Siero, Asturias, 1984). «Vengo a sumar dentro y fuera del campo. A mi edad no estoy para retos individuales sino colectivos, y quiero ayudar al equipo desde el perfil que el entrenador considere oportuno», explicó.

La baja indefinida de Bruno Soriano ha hecho que otros jugadores como Rodri o Trigueros acumulen muchos minutos, de ahí que la llegada de Javi Fuego sea tan importante para el plantel. Al respecto, el jugador asturiano comentó que «soy de un perfil diferente a los pivotes que hay en el equipo, más defensivo, y puedo adaptarme y ayudar a los compañeros que juegan ahí».

El nuevo jugador del cuadro villarrealense llega en un buen momento, con el equipo en una buena posición, con los puestos de Liga de Campeones a tiro de piedra y con ganas de superar la eliminatoria de Liga Europa ante el Olympique de Lyon. «El objetivo es pelear por los puestos de la Champions. Estamos bien posicionados y no renunciamos a nada, pero hay que ir paso a paso, sin perder de vista lo más inmediato, que es el partido del sábado contra el Betis», añadió.

Javi Fuego se puso ayer a las órdenes de Javi Calleja y está listo para debutar ante el cuadro verdiblanco ya que llega de estar compitiendo y entrenando con el Espanyol. «Estoy disponible desde ya», sentenció y no dudó en ofrecerse a jugar con cualquier sistema.

«El equipo tiene condiciones para jugar en distintos sistemas, ahora están jugando en rombo, con un hombre ancla que controla muy bien las transiciones y tener buenos pulmones para abarcar todo el campo. La función de Rodri está siendo espectacular. Ha crecido mucho y vengo para ayudar. Cuando el entrenador lo considere oportuno en el puesto que se adapte bien a mí. Quizás no haga un juego vistoso ni marque goles, ni tenga un juego espectacular, pero puedo mejorar a los compañeros para que estén mas desahogados y para que sus cualidades se revaloricen», dijo.