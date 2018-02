«Con la ayuda de la afición vamos a hacer cosas bonitas»

Tautvydas Sabonis (Valladolid, 1992) lleva los genes del mítico pívot Arvydas Sabonis, considerándose tan lituano como malagueño. Tuty se formó en las categorías inferiores del Unicaja de Málaga, estando vinculado al filial del mismo club hasta la temporada 2015-16. En la actualidad, Sabonis disputa su sexta temporada en la LEB Oro defendiendo, en esta, los intereses del TAU Castelló.

Se podría que lleva el baloncesto en la sangre. ¿Qué responsabilidad se siente al ser hijo de una leyenda como es Arvydas Sabonis?

Creo que responsabilidad ninguna. Como cualquier hijo de cualquier padre, hago lo que me gusta y es jugar al baloncesto. La única diferencia es que mi padre es Sabonis, pero yo me centro en jugar y en divertirme, y lo que quiero es ganar partidos.

¿Cree que su padre le ha podido dar, en alguna ocasión, algún consejo que haya podido marcar su forma de jugar?

Sí, siempre que veo partidos con él o viendo partidos míos o de mi hermano, él siempre nos dice que hay que tener mucha paciencia jugando y que hay que saber leer muy bien los espacios. Y que lo que defiende es la gente.

Tanto sus hermanos como usted se han formado en la cantera del Unicaja de Málaga. Además, en la temporada 2008-09 se proclamó Campeón de España Junior. ¿Qué recuerdos tiene de aquella etapa?

Todos son recuerdos muy buenos y muy positivos. De hecho, obviamente soy lituano, pero me considero malagueño, ya que fueron diez años en Málaga y guardo recuerdos positivos. Además, la experiencia del Campeonato de España fue una de las mejores experiencias que he tenido con Málaga. Fue un año increíble y muy bonito, con Txus Vidorreta como entrenador y con jugadores como Rafa Luz, Pepe o Alberto, que ahora están todos en la ACB.

Con tan solo 25 años ya puede presumir de haber ganado tres Europeos y un Mundial con las categorías inferiores de la selección lituana. Si tuviera que destacar alguno de estos momentos, ¿cuál sería y por qué?

Me quedo con el Europeo sub-18 que se jugó en Lituania. La final la jugamos en Vilnius, creo recordar que contra Rusia, y ganar ante unas 15.500 personas y que tu padre te dé el oro fue muy bonito. La verdad es que esa fue una de las mejores experiencias de mi vida.

Centrándonos en la actualidad, ¿qué le impulsó a fichar por el TAU Castelló?

El proyecto, que era muy bonito, y la verdad es que Toni Ten me convenció muy bien. Con la gente que se estaba fichando, vi que el proyecto era bueno y creo que estamos jugando bastante bien ahora y creo que podemos hacer mucho más. Además, a la hora de responsabilidad, el hecho de poder jugar más y demostrarme cosas a mí mismo fue una de las razones por las que quise venir aquí.

Debido a las lesiones de Charles Nkaloulou y Edu Gatell, además de la de Juan José García, se ha visto obligado a jugar tanto de 3 como de 4, demostrando así que es un jugador versátil. ¿En qué posición se encuentra más cómodo?

Al final da igual la posición en la que juegas, si es de 3 o de 4, lo importante es donde el equipo lo necesita. Creo que tengo ventajas jugando tanto de alero como de ala-pívot, lo único es que hay que saber sacar esas ventajas y aprovecharlas.

El equipo no empezó la temporada con muy buen pie, pero poco a poco se ha ido progresando. ¿Qué espera de cara al final de la temporada?

Seguir dando pasos cada partido y seguir mejorando en todos los aspectos: ofensivo, defensivo y en la química del equipo. De este modo, seguir demostrando a todo el mundo que somos un equipo que quiere luchar por cosas este año.

El equipo ha ganado los últimos seis partidos que se han jugado en el Ciutat de Castelló y hace poco Toni Ten afirmó que la afición ha ayudado a ganar alguno de esos encuentros. ¿Qué opinión le merece?

En todos los sitios que he jugado, la afición es como el sexto hombre ya que creo que siempre ayuda y, especialmente, lo ha hecho en los últimos partidos que hemos ganado en casa contra Cáceres y contra Araberri. En los partidos apretados de uno o dos puntos de diferencia, cuanto más anima la afición y más está en partido con nosotros, pues nos da ese plus esa energía. Además me estoy dando cuenta de que cada vez viene más gente al Ciutat y que cada vez nos arropa más y está disfrutando de nuestro baloncesto. Así que lo único es mandar un mensaje para que sigan viniendo y sigan animando, ya que con la ayuda de la afición vamos a hacer cosas bonitas.

Está siendo un jugador bastante regular durante la temporada, aportando siempre en los intangibles, llegando a ser incluido en el quinteto ideal de la jornada 18. Personalmente, ¿qué sensaciones tiene y cómo se encuentra en el equipo?

Me encuentro muy bien. Una de las razones de venir aquí era por jugar y tener más responsabilidad, y Toni Ten me la está dando. El hecho de estar o no en el quinteto de la jornada da igual. Al final lo importante es ganar y hacer lo que Toni y el equipo necesiten.