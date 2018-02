Benicarló, ciutat de falciots

A Benicarló els falciots estan protegits i, el que és més important, formen part del paisatge urbà. La colònia de cria de la plaça Telers va ser la primera experiència en aquest sentit que va ser impulsada per APNAL-Ecologistes en Acció en la col·laboració del Ajuntament de Benicarló. Una experiència pilot de referència en tota la Comunitat Valenciana dirigida a la recuperació i manteniment de les colònies de cria de falciots a tot el litoral del Baix Maestrat.

La iniciativa va començar al febrer de 2016 en el cas urbà i just naixia després de les múltiples accions de col·locació de caixes niu realitzades per membres de APNAL-Ecologistes en Acció amb la participació de l´Ajuntament de Benicarló, del col·legi públic Francesc Català i també de propietaris d´immobles privats interessats en participar en aquest tipus d´accions. En una societat ja sensibilitzada en aquest tipus de protecció, el cas Telers va calar a fons. En ser coneixedors de la situació d´aquestes aus a la citada plaça, des del col·lectiu ecologista van pensar en posar remei des del primer moment.

El cas Telers va ser el que va donar el tret de sortida a la iniciativa d´actuar en ferm per tal de protegir al bell mig del casc urbà els falciots que anidaven habitualment a Benicarló. L´experiència consistia en l´intent de recuperació d´una colònia de més de 30 parelles nidificants a l´entorn d´una teulada a la coneguda plaça Telers afectada per una obra de restauració l´any 2015. En aquell moment, els falciots criaven de manera habitual en els buits de les revoltons de la teulada.

Dissortadament, a l´octubre de 2015 la citada teulada va patir una reparació / restauració, i tots els forats de cria de la cara est van quedar tapats, quedant-se el immoble sense forats a les teulades, i per tant, sense bona part de la zona de cria per a la temporada primavera-estiu 2016.

Salvar la colònia de cria i evitar una pèrdua irreversible

Davant d´aquesta situació calia actuar ràpidament, ja que els falciots tenen una gran fidelitat pels llocs de cria, tornant, any rere any, els mateixos grups familiars (mares i pares i cries) a les mateixes zones de nidificació. El primer que es va fer va ser, al desembre de 2015, denunciar aquests fets davant el propietari i les administracions competents, ja que aquestes espècies, els seus nius i els seus llocs de cria, estan protegides per les lleis. L´objectiu era salvar la colònia de cria i evitar la seua pèrdua, així com evitar els seus efectes col·laterals, com ara la seua acció insectívora tant beneficiosa o la seua alegria als carrers.

La solució va ser construir caixes niu específiques que s´assemblessin seus antics buits per criar amb criteris de sostenibilitat ambiental, com per exemple reutilitzar materials, utilitzar materials nobles, evitar tòxics i crear bons aïllaments. El resultat va ser la reutilització de palets de fusta, la creació de més càmeres interiors de cria i el folrat amb suro.

Finalment, el 15 de març de 2016, es van instal·lar els primers mòduls amb 14 càmeres de cria a la teulada afectada i una caixa niu de fusta, amb tres càmeres per a la cria en la volada interior de la part nord de l´edifici. Tota aquesta acció es va realitzar amb la col·laboració de l´Ajuntament de Benicarló.

En arribar els primers falciots a primers d´abril de 2016 ja es van observar ocupacions per dormir. Posteriorment, a primers de maig de 2016, es van col·locar dos nous models de caixes niu, una de suro natural i una altra de fusta, obtenint ràpidament una molt bona acollida per part dels falciots. En total, l´edifici afectat ja sumava en aquells moments 16 càmeres de cria a la teulada de l´edifici afectat.

Al setembre de 2016 i gener de 2018 es controla l´interior de les caixes niu i s´observa l´estat dels nius i les seves problemàtiques. En un 10% dels mateixos van existir alguns ous no fecundats cosa normal ja que posen de 2 a 3 ous i el normal és que surtin una mitjana de 2 pollastres per niuada.

Una colònia estable

Els números demostren que la colònia està estabilitzada i en fase de recuperació. S´ha aconseguit mantenir la meitat de la colònia existent fins al 2015 i això ja és molt amb caixes niu artificials. De 2016-2017 baixa el percentatge d´ocupació perquè augmenta el nombre de nous nius i aquests no s´ocuparan fins als següents anys.

Ja hem parlat que són espècies insectívores i només la població actual de falciots existent a la plaça Telers, sense comptar les noves cries, s´estima en 70-75 exemplars, amb un consum mitjà mínim estimat de 20 g d´insectes / dia / falciot, els quals consumirien en els 100 dies d´estada a Benicarló, uns 140 kg d´insectes.

Si tenim en compte les noves cries, que solen ser de 2 a 3 pollastres engreixats durant 38 dies, de les 25 parelles reproductores (15 de les caixes niu +10 d´altres nius situats en altres zones de la teulada) i sent conscients que cada cria consumeix durant l´època de cria 1,0 kg d´insectes, només els nous pollastres consumirien un total de 75 kg d´insectes durant el llarg mes de ceba i creixement.