El secreto mejor guardado del carnaval

Vinaròs. Las modistas y diseñadores trabajan a contrarreloj para dar los últimos retoques a los trajes que lucirán las reinas del carnaval en la gala de este sábado en el antiguo campo de fútbol Servol.

Las modistas se están afanando en dar los últimos retoques a los trajes de las reinas del Carnaval de Vinaròs que serán presentados este sábado en una gala que se celebrará en el antiguo campo de fútbol Servol, durante la cual miles de personas conocerán los trajes más vistosos, voluminosos y coloristas del carnaval vinarocense.

Siempre hay imprevistos y ajustes que hacer, de ahí que tanto las modistas como los diseñadores de los trajes, así como las propias reinas, estén estos días trabajando a contrarreloj para solucionarlos y que todo salga perfecto, hasta el último detalle.

Y es que los trajes de reina pueden llegar a medir hasta cuatro metros de alto y otros tantos de ancho, con mucho volumen y complicados artilugios metálicos para hacerlos llevaderos sobre el escenario. Incluso alguno que otro ha aparecido en años anterior con luz.

Carla Jovaní Masdeu es la reina de la comparsa Pensat i Fet y lo tiene casi todo preparado, aunque la joven dijo que «estoy nerviosa porque todo salga bien, que guste el traje». La fantasía que lucirá lleva por nombre 'Gracias por venir' y ha sido diseñado por José Vicente Saura, «el traje lo hemos hecho entre la junta de la comparsa, mis padres y yo, y por supuesto el diseñador. Esta ya preparado, pero siempre hay algo que retocar».

Carla desfila desde que tenía 3 años, no en la misma comparsa, pero como ella mismo dijo «tengo sangre carnavalera».

Preguntada por cuál es el acto más esperado, dijo que «un comparsero de toda la vida lo vive todo, aunque este año especialmente espero con ansia la gala de reinas y los desfiles, aunque disfrutamos de todos los actos de la fiesta».

Por otra parte, la comparsa Els Povals presenta este año un chico de reina. No es la primera vez que una comparsa está representada por un joven en la gala de reinas, sin ir más lejos Els Povals fueron los primeros en tener un rey sobre el escenario. Este año el cargo lo ostenta Rui Paulo Pereira Dias, un joven portugués que hace 13 años que vive intensamente la fiesta de Carnestoltes. Una fiesta que conoce desde muchos años antes, ya que acudía a Vinaròs de vacaciones. Rui Paulo es uno de los integrantes del grupo de percusión propio de la comparsa, llamados Sambeiros do Povals. Como él mismo decía, «de sambeiro a rey, y de rey quien sabe si a presidente». El joven comentó que ya hacía tiempo que le pasaba por su cabeza representar a la comparsa en la gala de reinas, «cuando me propusieron dije que sí, pero hacía años que lo pensaba, ya que fuimos los primeros en tener un rey, Julián». El traje ha sido diseñado por la propia comparsa.

Por otro lado, los comparseros están trabajando también en los últimos retoques de los trajes que llevarán los integrantes de las comparsas en los desfiles del siguiente fin de semana. Asimismo, en los casales se realizan reuniones para organizar los turnos de trabajo y también se trabaja en la puesta a punto y decoración de las carrozas y vehículos que saldrán en los desfiles.