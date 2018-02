Un «sueño cumplido» para Salem

Vestidos con la camiseta del Villarreal CF y acompañados en todo momento por una persona de confianza que les hace de traductor, Salem Al Dawsari y Jaber Essa compartieron sus primeras impresiones tras llegar a España gracias al acuerdo que han firmado distintos clubes de LaLiga con la Federación de Fútbol de Arabia Saudí. El consejero delegado del club villarrealense, Fernando Roig Negueroles, fue el encargado de llevar a cabo la presentación en el Estadio de la Cerámica y los dos jugadores coincidieron en señalar que para ellos poder entrenar en España es «un sueño cumplido».

«Esto es un gran sueño. Poder estar en España es una gran oportunidad para mí y estoy muy contento. Me encuentro como en casa con mis compañeros y el entrenador, y ya le he dicho al entrenador que quiero trabajar duro porque no quiero perder la oportunidad de estar aquí», dijo Salem, que procede del Al Hilal.

Y es que el centrocampista saudí, que trabajará con el primer equipo y lucirá el dorsal 12 hasta final de temporada, tiene muy claro que quiere «triunfar en España». «Esta es una oportunidad para mí y para el resto de jugadores que hemos venido, pero también para todo el país. España tiene muy buenos campos y muy entrenadores, son Campeones del Mundo. Y en Oriente Medio, el 85 por ciento de aficionados ve los partidos del Villarreal más que de otros clubes por su forma de jugar y su trayectoria», desveló.



Gran expectación en Arabia

El interés existente en Arabia por el fútbol español quedó de nuevo de manifiesto con los datos que el Villarreal protagonizó ayer con la presentación: se alcanzaron las 50.000 reproducciones de la rueda de prensa entre la plataforma Live del club, el canal de Youtube, Periscope y Facebook; un vídeo de los dos jugadores dando toques en el estadio tuvo 160 mil reproducciones y el vídeo de la nueva cuenta en árabe del club, 30.300 reproducciones. Además, esa nueva cuenta en árabe superó los 20.000 seguidores en apenas cuatro horas.

Salem, que puede jugar tanto con la derecha como con la izquierda y es un jugador de corte defensivo, ha llegado a España acompañado de otro jugador, Jaber Essa, quien forma parte de las categorías inferiores y cuenta con una gran proyección. Aunque durante la presentación su papel fue más secundaria, el joven futbolista explicó que para él también era un sueño hecho realidad y que se sentía «seguro» de poder hacer un buen papel. «Me siento seguro, como si estuviera en mi país. Pese a las diferencias del idioma, me siento contento y voy a hacer todo los posible por aprender y quedarme aquí, y si no, poder aplicar todo lo aprendido en mi país», apuntó. «Mi sueño es quedarme aquí para siempre», concluyó.