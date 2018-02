Suspendido el juicio por amenazas contra Ruben Semedo

El Juzgado de Instrucción número 21 de València ha suspendido sine die un juicio previsto para este miércoles por un presunto delito leve de amenazas y maltrato contra el juzgador del Villarreal CF Ruben Semedo. Según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la vista estaba prevista para este miércoles y se tuvo que aplazar debido a que el señalamiento no se ha notificado con suficiente antelación a uno de los denunciantes.

Esta causa parte de una denuncia interpuesta contra Semedo por unos hechos que se remontan al pasado 5 de noviembre de 2017 en las inmediaciones de una discoteca de València. Según se expone en la denuncia, el jugador portugués tuvo un incidente con una de las camareras de la discoteca y seguidamente le invitaron a abandonar el local. Una vez en el exterior, se fue hacia el encargado de la discoteca y le dijo «vamos a hablar» mientras se puso en la mano en el cinturón. El escrito contempla que podía llevar una pistola, pero nunca se llegó a esgrimir. En el momento de los hechos, el defensa no estaba convocado por el Villarreal como consecuencia de una lesión en el tendón de su pierna derecha.

Según informaba el pasado miércoles COPE Comunidad Valenciana, Semedo se ve enfrentado a otra denuncia por agresión por unos hechos que datan del pasado 29 de octubre. De acuerdo con esta información, sobre las 7.00 horas, según consta en la denuncia, Semedo presuntamente rompió a otro joven una botella en la cabeza. Los hechos tuvieron lugar en el parking de una discoteca de València.

El consejero delegado del Villarreal, Fernando Roig Negueroles, explicó ayer que el club no se iba a pronunciar hasta que hubiera una sentencia en firme y se limitó a decir que «la presunción de inocencia existe hasta que no haya nada más y no tenemos nada más que comentar».