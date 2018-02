Chepe: «Vuelvo a tener la ilusión por el fútbol que tenía»

José Pedro Gil Chepe está de regreso. Lastrado por las lesiones apenas ha podido aportar cosas al Villarreal C. Ahora está de vuelta y quiere tirar del carro de un filial que si quiere aspirar a las cuatro primeras plazas debe reacciona y sumar de tres en tres. Y eso que ahora deberá afronta una cuesta de febrero muy grande. «Ahora vuelvo a tener la ilusión por el fútbol que tenía antes. Ha sido mucho tiempo de recuperación en recuperación», apunta el delantero extremeño del equipo 'groguet'. El equipo de Pere Martí prepara la cita del domingo a las 11.45 en el Nuevo Pepico Amat contra el Eldense.

Se lesionó el verano pasado y no pisó un terreno de juego hasta la decimocuarta jornada de esta temporada. Se estrenó y firmó el 2-2 en el campo del Recambios Colón. Sólo lleva disputados seis partidos, con 254 minutos. Pocas semanas después de jugar, otra lesión le dejó KO cinco jornadas más. «Es una satisfacción muy grande el estar de nuevo aquí. Las lesiones no me han dejado disfrutar de esto que tanto me gusta que es el fútbol, y ahora parecer ser que vuelvo a disfrutar gracias a la ayuda de los compañeros, del cuerpo técnico y del cuerpo médico», dijo el futbolista de Zalamea de la Serena (Badajoz).

Chepe, de 21 años, reconoce que «ahora llegan partidos bonitos contra el Eldense, el Castellón o Atlético Levante. Duelos bonitos y ahí se verá los jugadores del equipo que realmente quiere llegar arriba. Son partidos donde tenemos que dar la cara. Y a todo ello, a partir de ahora toca sumar de tres en tres en casa y fuera si es que queremos aspirar a estar entre los cuatro primeros».