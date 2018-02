L'equip de formació de Vila-real juga a Sueca en la Lliga Bankia d'Escala i Corda

L'equip de l'Ajuntament de Vila-real format per Francés, Javi i Bueno disputaran aquesta vesprada de divendres, a partir de les 18:30 hores al trinquet de Sueca, la seua segona partida de la fase regular de la XXVII Lliga Professional Bankia d'Escala i Corda.

Es tracta d'un duel molt important per als de Vila-real, ja que buscaran sumar els seus primers punts en el torneig, desprès de la derrota en el seu debut en la competició. En aquest segon envit, el seu rival serà l'equip representatiu de Murla integrat per Genovés II, Félix i Monrabal que també arriben al duel desprès d'haver caigut derrotats en la jornada inaugural.

Francés, Javi i Bueno van protagonitzar un inici de Lliga prou dolent, sobretot en l'inici de la partida, en el qual van caure derrotats pel resultat de 60 per 45 front a l'equip de Benidorm, vigent campió de la Lliga, que està compost per Pere Roc II, Jesús i Carlos. Els de Vila-real van arribar a anar 55 per 30, i val en contra, però van reaccionar per situar el 45 en el seu marcador i quedar-se a les portes d'aconseguir un punt.

Pel que fa als seus adversaris d'aquesta vesprada van ser superats al trinquet de Benissa pel trio de Pedreguer MasyMas integrat per Marc, Pere i Tomàs II, pel resultat de 60 per 40.