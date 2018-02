Vila-real, davant de Petrer a Castalla en la Lliga Juvenil d'Escala i Corda

La tercera jornada de competició de la XIII Lliga juvenil d'escala i corda, es jugara aquest cap de setmana en els trinquets de Sueca i Castalla. L'equip de Vila-real competirà el diumenge 4 de febrer, a les 11 hores. S'enfrontarà a l'equip de Petrer, segon amb tres punts. El conjunt castellonenc ara mateix va últim amb zero punts i necessita puntuar en aquesta jornada per millorar la seva situació. Per la seva part, avui divendres 2 de febrer, a partir de les 16:45 hores, s'enfrontara l'equip d'Alcàsser, que va primer amb quatre punts en la classificació contra l'equip de Pedreguer que va quart.