Bravo apuesta por la mediación para abaratar y desatascar los juzgados

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, apostó ayer en Castelló por la mediación entre las partes para resolver conflictos jurídicos (civiles o penales) como fórmula para abaratar los costes de la Justicia y, en paralelo, paliar la carga de procedimientos de los juzgados. La consellera señaló que la Ley Valenciana de Mediación entrará en vigor este año para ofrecer una «solución integral» a la mediación y conferir mayor seguridad jurídica al sistema.

Gabriela Bravo hizo esta exposición en la clausura de una jornada celebrada en el Audiencia de Castelló, con motivo la conmemoración del 'Día Europeo de la Mediación'. En el acto también participó la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, Pilar de la Oliva, así como el director general de Reformas Democráticas, José García Añón. Entre los ponentes, también se encontraban el presidente y fiscal jefe de la Audiencia de Castelló, José Manuel Marco y José Luis Cuesta, respectivamente.

Bravo indicó que, a mediados de este mes, su departamento trasladará a las Cortes Valencianas, el proyecto de Ley de Mediación Valenciana. «Será una regulación integral y flexible, de manera que tengan cabida todas las peticiones de los ciudadanos».

La titular de Justicia señaló que la norma irá acompañada de la creación de un Centro de Mediación, en sede judicial, y de un Consejo Asesor de la Mediación Valenciana, «todo ello con el fin de hacer visible este sistema de resolución de los conflictos jurídicos que, en todo caso, acarrean un mayor grado de satisfacción para las partes». «Por la base de la mediación es el acuerdo y ninguna de las partes resulta perdedora», añadió.

No obstante, la consellera admitió que hasta ahora el sistema no ha calado entre los ciudadanos, «entre otras cosas por la falta de respaldo institucional que les genera una cierta desconfianza del sistema y también le da invisibilidad a la mediación, a pesar de que tratamos de difundirla, no lo perciben como institución o sistema, por eso consideramos calve la nueva ley y el centro de mediación, para que cuando el ciudadano entra en la ciudad de la justicia perciba que tiene dos opciones claramente definidas o pasar por el centro de mediación e intentar buscar una solución consensuada a su conflicto o bien a través de los tribunales».

La consellera esgrimió informes, que reflejan que el 83% de los ciudadanos creen que se debería potenciar el sistema de la mediación y otros que destacan que se trata de una fórmula menos onerosa y, a su vez, más rápida.



Nuevos juzgados

Por otra parte, Gabriela Bravo criticó al Gobierno por, según ella, las trabas para poner en marcha, al cien por cien, los nuevas oficinas judiciales de Castelló, como el Juzgado Primera Instancia número 10 y el Juzgado de Lo Penal Bis. En ambos casos, carecen de secretario, y el primero de juez titular. «El esfuerzo de la Conselleria está resultando bastante ineficaz debido a que el Gobierno central no está cumpliendo, y hasta abril no habrá juez titular , que se podía haber resuelto con un sustituto, ni aquí ni en el juzgado bis de lo penal, que hemos puesto en marcha en colaboración la Sala de Gobierno», dijo.