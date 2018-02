EL CONSEJO MUNICIPAL DE PERSONAS MAYORES

El pasado jueves tuve la suerte de asistir al Salón de Plenos del Ayuntamiento de Castellón y comprobar como una de las promesas electorales del PSOE, la constitución del Consejo Municipal de Personas Mayores de Castellón, se ha cumplido. Asimismo, se ha cumplido uno de los acuerdos del Pacto del Grau. Como persona jubilada me alegro infinitamente de que las promesas para los mayores se cumplan.

No entiendo mucho de leyes, pero según nos contó en aquel acto la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, el pasado jueves 1 de Febrero del 2018, el Ayuntamiento de Castellón constituyó legalmente y formalmente el Consejo de Mayores. Es decir, que en ese mismo instante estábamos asistiendo al nacimiento del Consejo. La verdad es que fue un día que los mayores, no sintiéramos orgullosos no sólo de los mucho que tenemos vivido, como la crianza de hijos que ahora se continúa en la crianza indirecta de los nietos, o los muchísimos años de trabajo hasta llegar a la merecida jubilación...

Muchos de los mayores de ahora, después de finalizar nuestra etapa laboral, hemos iniciado nuevas experiencias y vivencias de compromiso, en el seno de toda clase de asociaciones como las conocidas Amas de Casa, de Vecinos o los famosos Iaiofalutas?.o incluso, como no dentro de los partidos políticos, como sucede en mi caso con el Psoe. Para los que vivimos en nuestra juventud aquellos tiempos difíciles de la dictadura, es todo un placer colaborar activamente para que se perpetúe la democracia y que no nos la hurten, que demasiado nos costó conseguirla.

Los mayores somos una generación que hemos trabajado con mucho sacrifico el poder crear una sociedad, una España, plural e igualitaria. Como somos los que hemos conseguido que las siguientes generaciones puedan disfrutar de los derechos y las libertades que a nosotros nos fueron prohibidos. Y ahora, a pesar de nuestra edad, queremos seguir ofreciendo a la sociedad, y a nuestro querido Castellón, lo mejor de nosotras y nosotros.

El 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 1 de octubre como Día Internacional de las Personas Mayores, con la misión de dar visibilidad y concienciar a la sociedad sobre el fenómeno del envejecimiento de la población. Y como muy bien dijo nuestra alcaldesa, Amparo Marco, «para el Ayuntamiento de Castellón Día Internacional de las Personas Mayores son los 365 días al año».

Es cierto que hemos crecido en avances de todo tipo pero uno de los mayores logros de la humanidad ha sido el aumento de la esperanza, y de la calidad de vida. Algunas personas como yo incluso hemos logrado adaptarnos –con mucho sacrificio- al mundo digital, a manejar ordenadores a aunque sea a nivel de usuario, hemos logrado no sólo manejar las aplicaciones de los móviles, como el WhatsApp sino que algunas hemos conseguido entrar en el mundo del Twitter. Como puedo manejar por internet, he podido averiguar que en nuestro país, la población mayor de 65 años representamos en la actualidad casi el 20 % total, pero en el años 2050 representaremos el 35 %, lo que convertiría a España en el segundo país del mundo con mayor tasa de personas mayores.

Por ello es imprescindible que los que tienen responsabilidades políticas, planteen nuevos objetivos y sean capaces de incorporar el activo que supone para la sociedad nuestro conocimiento y nuestra experiencia acumulada a lo largo de tantos años. Conocimiento y experiencia porque queremos que el Consejo de los Mayores convierta a Castellón en una ciudad amiga de las personas mayores. De ahí que me alegrara que la Alcaldesa, Amparo Marco que desde el Ayuntamiento quieren que sea un Consejo encaminado a promover el intercambio, la puesta en común y adopción de soluciones ante las necesidades que se nos plantean en el día a día. También, que favorecerá la participación activa de las personas mayores en el ámbito social, político o cultural. Que será un Consejo para promover actuaciones y medidas que impulsen y fomenten el voluntariado social por y para los mayores. Así como que será consejo que permita desarrollar todas nuestras potencialidades sin discriminaciones de ningún tipo. Con respeto por nuestras opiniones y nuestros sentimientos.

Como el Consejo de Mayores ya es una realidad, también quiero agradecer a la concejala Mª Carmen Ribera, Mari, por su dedicación, trabajo incansable y cariño para poder hacer realidad este Consejo del cual es su presidenta. Y quiero acabar con unas palabras muy bonitas que nos dedicó la Alcaldesa de la ciudad: «¡Cuánto talento nos perdemos cuando un país no se preocupa de sus mayores y no saca lo mejor de sus talentos¡». Demostraremos ese talento, esos talentos, en el nuevo Consejo de los Mayores.