investigació, visibilització y força

diumenge celebrem el Dia Mundial contra el càncer, una malaltia que és la primera causa de mort dels valencians i la segona de les valencianes. Un total de 11.853 persones van morir en 2016 a causa d'algun tumor maligne, un 2% més que l'any anterior. Les xifres són totalment descoratjadores, com també ho són les del càncer infantil. Els tumors no només han sigut la principal causa de mort en el grup d'edat entre 40 i 79 anys, també ho ha estat per a xiquets i xiquetes d'1 a 14 anys. Al llarg de 2016, el 28,4% de les morts d'aquest darrer col·lectiu han sigut causades per aquesta malaltia.

Davant aquestes xifres, la investigació per combatre la malaltia és vital. A més, cal destinar recursos a formació, un dels pilars de futur de la recerca oncològica. Per contra, els recursos per a formació s'han reduït més d'un 30% des de 2009. Les retallades a les quals el govern de Rajoy ens té ja acostumats també afecten a aquesta pota fonamental de la Sanitat i del benestar social.

Però també és imprescindible fer visible la malaltia. Que tothom sàpia que no només afecta a l'edat madura, sinó també a persones jóvens, en les quals els efectes poden ser més acusats i l'expansió més ràpida. Amb la quantitat de casos pròxims que hem viscut, moltes i molts ja sabem que els efectes de patir aquest mal poden ser traumàtics i, per això, cal oferir també des del sector públic els tractaments psicològics necessaris en cada moment per donar-los suport.

Hi insistirem les vegades que siguen necessàries: la detecció precoç de malalties és indispensable. Com també ho és la prevenció i evitar els factors i els hàbits que incrementen el risc de mutació, com el tabac, l'alcohol, la mala alimentació i l'estrés. Per a ajudar-nos en aquesta tasca, a Almassora tindrem el suport de la doctora Teresa García Redón, responsable de la Unitat de Prevenció del Càncer de Mama de Castelló. La metgessa compartirà consells i experiències amb nosaltres el pròxim 13 de febrer, en una xarrada que vull agrair-li des d'ací.

L'equació és ben senzilla: per tal que hi haja resultats, cal posar-hi recursos, fa falta implicació des de les institucions, informar la població i invertir en investigació. Els experts adverteixen que, si no augmenta la inversió en investigació, la supervivència al càncer s'estancarà en l'any 2030, en què s'estima que hi haurà un 15% més de persones afectades. La incidència de la malaltia creix a un ritme més ràpid que el finançament que es destina per a pal·liar-la. Si volem aconseguir que el percentatge de cures augmente, la inversió hauria de créixer un 4,5% cada any durant els pròxims deu anys.

Carles Capdevila, periodista a qui des del mes de juny ja no podem llegir per culpa d'un càncer colorectal, va dir que «dissimular que no passa res accelera el que no vols que et passe». El càncer és una malaltia silenciosa i, al mateix temps, mortal. Però també és un mal al qual hem de perdre la por, una circumstància a la qual hem de plantar cara. Tenim l'exemple dels milions de persones que hui lluiten contra el càncer i, com a motivació, les victòries de les moltes que han aconseguit superar-lo. A totes i a tots, la meua enhorabona i el meu agraïment per mantenir viva l'esperança de la resta.