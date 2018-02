El Mini Estadi, entre los cuatro campos invictos

El Mini Estadi se mira, pero no se toca. El Villarreal B es uno de los cuatro equipos de toda la categoría (en total ochenta) que no ha perdido como local. La escuadra de la Plana Baixa comparte este importante registro junto a su compañero del grupo (III) Mallorca, líder de la categoría, junto al Sporting B y el Barakaldo, ambos del grupo II. Todo eso después que villarrealenses y mallorquines hayan jugado doce encuentros ante su afición, por los once del filial gijonés y de la escuadra baracaldesa.

En el caso del Villarreal B no sabe lo que es perder como local desde la penúltima jornada de la temporada pasada, cuando cayó frente al Atlético Baleares (1-2). En el presente curso liguero llega disputado doce encuentros saldados con ocho victorias y cuatro empates. Los únicos que arrancaron un punto fueron Llagostera, Elche y Sabadell (en ambos casos 0-0), y contra el Valencia Mestalla (2-2).

Las victorias, que fueron ocho, superó al Atlético Saguntino y al Hércules (2-1), al Cornellà y al Deportivo Aragón (2-0), al Formentera y Peña Deportiva (3-2), Atlético Baleares (3-0) y al Ontinyent (5-0). Con esas ocho victorias y los cuatro empates, el filial amarillo repite los mismos registros que el líder Mallorca, que le saca seis puntos en la tabla clasificatoria.

Por lo que respecta a los otros dos equipos invictos en casa, el Sporting B se mantiene firme en el campo Pepe Ortiz (Mareo), tras ganar diez de los once encuentros ante su afición, por un solo empate (ante el Amorebieta, 1-1). En el mismo grupo de Segunda B (II), al Barakaldo nadie le ha mojado la oreja en el histórico Lasesarre, donde los once duelos caseros los saldó con siete triunfos y cuatro empates.

El Villarreal B perdió como local por última vez el pasado 7 de mayo ante el Atlético Baleares (1-2), en la penúltima jornada de Liga. Juan Delgado y Pedro Fullana adelantaron a los blanquiazules en el marcador en la primera parte, y tras el descanso Carlos Martínez recortó la diferencia.



33 equipos con nuevo técnico

En el caso del Villarreal B el cambio de entrenador vino motivado por el ascenso de Javi Calleja al primer equipo, y luego se anunció la llegada del experimentado técnico jienense Miguel Álvarez. Entre los cuatro grupos de la categoría se han producido 33 cambios en los banquillos: siete en el grupo I, cinco en el II, nueve en el III y doce en el IV. Es decir, que algo más del 40% de los equipos han modificado su banquillo desde que arrancó esta temporada 2017-18. En lo que respecta en al grupo III, a parte del Villarreal B, también cambiaron de entrenador el Valencia Mestalla, Alcoyano, Olot, Peralada, Atlético Baleares, Formentera, Hércules y Elche.