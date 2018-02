L'altre dia vam saber que la policia local de Sevilla havia detingut un total de cinc persones acusades de robar 4.000 quilos de taronges. Els detinguts transportaven la fruita en tres vehicles. Hores abans, una nau de Carmona havia denunciat el robatori de la fruita. La policia va detectar alguna cosa sospitosa, i va acabar aturant la caravana de la vitamina C. Els ocupants van resultar ser tots membres d'una família que no va poder mostrar cap factura de compra de les taronges que, envasades amb sacs o a granel i sense etiquetar, omplien els vehicles. Preguntats per l'origen de la mercaderia, aquella gent contestà: «venim de lluny i les hem anat recollint de terra.» Se'ls van endur detinguts. Es va enganyar en la resposta. Havien d'haver dit que eren casos aïllats. Taronges aïllades. Al PP li funciona.

El passat dia 9, agents de la Policia Nacional van detenir ahir un home de 41 anys després de ser sorprès quan suposadament realitzava un «butron» en un local del districte de Trànsits de València pel qual intentava accedir a una joieria. Els fets van passar quan els agents que feien tasques de prevenció van ser alertats per la Sala del 091 perquè es dirigissin a un baix on s'escoltaven forts colps. Este delinqüent tampoc va estar gens hàbil buscant excuses. Quan la policia el va enxampar martell en mà i li va preguntar que feia, havia d'haver dit que formatejava un disc dur. Al PP li funciona.

Julián Muñoz, l'ex alcalde de Marbella empresonat pel cas Malaya, va quedar en llibertat fa uns mesos per motius de salut. Es va dir que l'home estava molt malalt, però ara, Instituciones Penitenciarias ha ordenat el seu retorn a la presó en règim de tercer grau després de la difusió d'un vídeo en que apareixia ballant sevillanes de matinada. Sembla que l'ex de la Pantoja s'hauria excusat dient que només havia ballat «la primera». Un altre error d'aficionat. La resposta correcta era «en la noche marbellí, la fiesta no se acaba nunca». Al PP li funciona.

Dimecres la policia va detindre a València a un home de 49 anys, sobre el que pesava una ordre de cerca i captura des de feia 16 anys per l'assassinat de dues persones. Si Pitàgores no falla (mare quina expressió més antiga!) això vol dir que els va assassinar l'any 2002. En aquell anys Francisco Camps era Vicepresident Primer del Congreso durant uns mesos, i Delegado del Gobierno la resta de l'any... Va ser anys més tard que es va fer amb la presidència valenciana del partit, i amb la Presidència del Consell. És en eixos anys en els que segons el Secretari General, Camps va dirigir la trama de corrupció. L'assassí va dir que 16 anys eren molts que això ja no se li valia, que el deixaren marxar. S'enganyà. Havia d'haver dit com Camps, que tot havia prescrit, això que feia menys anys. Al PP li funciona.

Sé ben bé que este article no suporta la més mínima análisi jurídica, perquè compare coses i delictes diferents. Però en política, el relat val molt. El paper ho suporta tot. Amb molta freqüència llegim o escoltem vertaderes banalitats convertides en dogma per obra i gràcia de qui ho diu. I té un gran públic. I redits electorals. És trist però és així. Al PP li funciona.