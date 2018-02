El filial amarillo afronta una prueba de fiabilidad ante un buen visitante

El Villarreal B, que no sabe lo que es perder en el Mini Estadi, afronta este domingo un duro examen de fiabilidad ante uno de los equipos más peligrosos y a la vez rocosos de la categoría como es el Alcoyano. Una gran prueba de fuego para los muchachos de Miguel Álvarez ante un rival que en el feudo amarillo ha dado más de un disgusto en sus visitas. Ganó en cuatro de sus nueve visitas, junto a tres empates y sólo dos victorias del filial amarillo.

Los alicantinos llegan escocidos tras perder en El Collao contra el Ebro (0-1), mientras que el conjunto de la Plana Baixa fue sorprendido en el campo del Llagostera por los locales con un gol en el minuto 91 que significó el 2-2 y perder dos puntos. La temporada pasada los tres puntos ya volaron a tierras alcoyanas.

Para esta cita el Villarreal B dispondrá de casi todos sus efectivos. Siguen lesionados los de siempre: Joan Femeías, Diego Fuoli y Leo Suárez. Y el entrenador podría contar con Pau Francisco Torres, Dani Raba y Chuca. No hay más lesionados y para este complicado partido no hay sancionados. Estará entre los citados uno de los dos refuerzos invernales: el delantero pacense Rubén Mesa, aunque apunta en principio a no ser titular todavía.

Por su parte, el Alcoyano si que remodeló más su plantilla. Cinco salidas y cinco entradas. Llegaron Eldín, sin equipo, y recuperado de una lesión fue uno de los primeros en llegar tras ver el cuerpo técnico que estaba apto para jugar. Mario Arqués regresó al equipo blanquiazul después de su aventura en el extranjero en lo que es su segunda etapa en el club. De Cartagena llegó Gonzalo Poley. El extremo diestro Miguel Ángel Nieto llega del Hércules y el último en aterrizar fue el portero Iván Moreno que jugaba en la Tercera División andaluza. Los alicantinos tienen la duda de Gato para esta cita.

El Villarreal B no gana al Alcoyano en el Mini Estadi en Segunda B desde la temporada 2007-08, con goles de Xisco Nadal y Suanes. El año pasado un gol de Mariano Sanz en el minuto 77 significó el 0-1 con el que los alicantinos vencieron en el feudo groguet al filial amarillo.