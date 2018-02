Un domingo perfecto

Cemento en la defensa, turbina en la medular y dinamita en ataque. El Castellón ha moldeado un equipo que cumple los gustos de Sergi Escobar, su entrenador. Ayer demostró una vez más que la fórmula resulta extremadamente competitiva. Ganó al Crevillente en Castalia, sumó la sexta victoria consecutiva y maneja en el granero 28 de los últimos 33 puntos en liza. El domingo rozó la perfección porque al triunfo albinegro se unieron los pinchazos de Atlético Levante y Orihuela. El Castellón, que parecía descolgado de la pelea por el campeonato hace un par de meses, comparte ahora plaza de privilegio en lo más alto, colíder junto al filial levantinista.

A veces, lo complejo parece simple. Un equipo que hace fácil lo difícil es un equipo que funciona. Castalia espera grandes cosas de la sociedad Cristian-Cubillas, y ayer la magia surgió de un chispazo, natural y nada forzada, con uno de esos encuentros que adivinan un largo y fructífero enamoramiento. En el minuto 20, Cubillas enfiló el ataque en tres cuartos, abrió la pelota para Cristian y entre los dos anudaron un tuya-mía letal y delicioso. Cristian arrancó cuando debía, dejó al último defensa clavado en el cambio de ritmo y le devolvió el pase a Cubi, puro nueve, que empujó el gol a puerta vacía.

El 1-0 encarriló un partido que amaneció perezoso. Seis segundos tardó el Crevillente en probar un tiro lejano, pero ese ímpetu se fue diluyendo con poco. Castells y Marenyà recordaron viejos tiempos en el medio, y en torno a ese acordeón el Castellón volcó el juego a campo contrario. Cristian estuvo revoloteando en todas las buenas. La primera asomó en el minuto 11, cuando Abraham leyó su desmarque en diagonal, recibió en el pico del área, se zafó de dos defensas y exigió la mano salvadora del portero Óscar.

Como ocurriera dos semanas atrás ante el Paterna, al Castellón le faltó cierto sentido del riesgo, una vez por delante en el electrónico. La doble lesión del Crevillente trastabilló su firmeza defensiva, y los albinegros trenzaron con tino hasta el área, con frecuencia, pero sin más goles hasta el descanso.



La expulsión

El primer tiempo se cerró con la expulsión del visitante Cristo por doble amarilla, y Escobar sentó en el descanso a Enrique, único tarjeteado. No quería dejar el míster ninguna concesión a la fatalidad, pero el equipo no terminó de captar el mensaje. Esa rendija para el enredo existió. Avisó tímido el Crevillente con un centro de Edu Diwar que no remató nadie, y avisó descarado en el minuto siguiente, el 50, con una volea de Asier Alonso que descolgó Zagalá con mérito.

Entonces apareció de nuevo Cristian Herrera para ganar el partido por segunda vez. Primero plantó a Iván Sales frente al portero, pero un defensa evitó el gol. Luego ya lo marcó el propio Cristian: cazó un rechace en la frontal y clavó la maniobra del control y el disparo.

Ahí claudicó el Crevillente, mermado y dolorido. Ferreres se animó a gobernar el carril zurdo y Cubillas pifió un par de remates para la goleada, e incluso Cristian desperdició otro buen pase de Abraham, pero no más. En el 79 Dealbert despejó un saque de banda en el área propia, Cubillas aseó la bola para Cristian, que avanzó cuarenta metros, fijó al central y le dio a Iván Sales una segunda oportunidad. Sales marcó de parábola el 3-0 para echar el lazo a la victoria en un domingo cura-resacas, en un domingo olvida-lunes, en un domingo triunfal con Cristian y diez más.