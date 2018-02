La vicealcaldesa de Castelló anima a los hombres a apoyar la lucha feminista

La vicealcaldesa y concejala regidora de Igualdad, Ali Brancal, anima a los hombres a participar en un encuentro para reflexionar sobre nuevas masculinidades y hombres feministas. Se trata de una convocatoria para fortalecer la igualdad efectiva entre hombres y mujeres que pone el foco de atención en la revisión del concepto de masculinidad y el potencial transformador que cierra la redefinición de los significados tradicionalmente asignados, por parte de hombres y mujeres, a los conceptos de masculinidad y feminidad.

El encuentro está impulsado por Agustín Navalón, autor del libro «Hombres para el Siglo XXI: parecidos de hombres feministas» y miembro de la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (AHIGE), una asociación estatal y feminista que tiene como objetivos claves «apoyar a las justas reivindicaciones del movimiento feminista y reflexionar críticamente sobre la condición masculina para contribuir al cambio de los hombres hacia las mujeres», tal como ha manifestado Navalón.

El acto se desarrollará el próximo 13 de febrero a las 17.00 horas en el aula de la Fundación Isonomia de la Universitat Jaume I que se encuentra en el Edificio Ampliación Biblioteca nivel 0. Navalón ha explicado que la intención es «crear un espacio en Castellón donde los hombres nos encontremos para compartir aquello que nos preocupa en torno en la justicia y la igualdad de género y que no solemos hablar con otros hombres. Un espacio de confianza donde abordar cuestiones vitales para relacionarnos de manera justa y no violenta contra las mujeres y dónde analicemos cómo hemos sido y somos construidos en una masculinidad que no sirve para establecer relaciones igualitarias». Este ha añadido que «si queremos hablar de encontrar nuevos valores y referentes de masculinidades, que estén basados en la libertad y la igualdad entre las personas, no podemos dejar de hablar de patriarcado, de violencia, de dominación, de privilegios y de cómo nos construimos como hombres».

La concejala Brancal ha expresado que «después de tantos años de lucha, el machismo continua más vivo que nunca, está por todas partes. Como un virus que muta ha encontrado nuevas maneras de expresarse, y muchos hombres no saben qué modelo de hombre son o quieren ser y cómo se tienen que comportar porque las mujeres los aceptamos como compañeros de viaje».