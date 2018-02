El Villarreal C se desmorona al final

El fútbol tiene estas cosas. Cuando te imaginas que tienes el partido en el bolsillo, si no lo tienes en el saco y bien atado, te pasa lo que le pasó ayer al Villarreal C en el campo del Eldense. El equipo de Pere Martí iba ganado 2-3 en el minuto 86, pero a partir del 87 el castillo de naipes se derrumbó hasta perder por un estrepitoso 5-3, que le hizo volverse de vacío de tierras alicantinas. Los de Elda acabaron siendo un ciclón ante un equipo que no pudo contener la fuera y la garra de los anfitriones. Una derrota dolorosa a una semana vista del partido más esperado de la temporada contra el Castellón, del domingo a las 12.00 horas en el Mini Estadi.

Durante la primera parte se vio la mejor versión del segundo filial fuera de casa de esta temporada, aunque después pasó lo que pasó en una segunda parte donde los amarillos fueron de más a menos. Pero al menos, de salida, los de la Plana Baixa dieron la cara y en un abrir y cerrar de ojos lograron remontar el tempranero gol del equipo alicantino.

Fue una primera parte de toma y daca donde los eldenses lograron cobrar ventaje en el marcador del Nuvo Pepico Amat por mediación de su delantero Rubén Solano. Era el minuto 12 de partido, y en el 18 la escuadra de la Plana Baixa consiguió neutralizar ese tanto por mediación del mediocentro Fran Álvarez. La cosa no quedó ahí porque los villarrealense, que empezaron a tocar y a manejar bien el balón, se pusieron con 1-2 en el marcador gracias al acierto del goleador Dani Villanueva.

Desastre final

Con ese 1-2 se llegó al descanso de un partido muy movido, pero bien jugado por el Villarreal C. Y nada más arrancar la segunda parte el Eldense, que tiene un bloque muy compensado y potente, puso las tablas en el marcador por mediación de Mariano Gancedo, que definió bien en la portería del equipo groguet. Un gol que no dejó tocado al equipo de Pere Martí que pudo adelantarse de nuevo en el marcador con un gol del extremeño Chepe, para establecer el 2-3, en el minuto 55. Una ventaja que el filial amarillo iba a sostener hasta la recta final, pero que no retuvo.

Volvió a poner toda la carne en el asador el equipo de Elda de Miguel Ángel Mullor y así Rubén Solano tuvo en sus botas el 3-3, pero no acertó. Y así se llegó a una recta final de partido no apta para cardíacos, con el Eldense apretando de lo lindo. Se llegó a los cinco últimos minutos con el 2-3. A raíz del penalti señalado en el minuto 82 el segundo filial se vio abajo y no paró de encajar goles. Kike Torrent puso el 3-3 y con ellos el filial perdió el rumbo y fue remontado hasta encajar el 5-3 víspera de recibir al Castellón en el Mini.