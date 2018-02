Abogados Cristianos pide a la Justicia que se prohíba derribar la Cruz del Ribalta

La Asociación Española de Abogados Cristianos (AEAC) ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que prohíba al Ayuntamiento de Castellón derribar la Cruz de Ribalta para "evitar así que se repita lo sucedido en Callosa de Segura" (Alicante).

Esta decisión llega el día en que "el consistorio de la ciudad ha aprobado en pleno extraordinario los presupuestos de la ciudad que contemplan una partida de más de 200.000 euros para la reforma de espacios urbanos, entre los que se encuentra, el derribo de la Cruz del Parque Ribalta", según ha apuntado la asociación en un comunicado.

Abogados Cristianos ha solicitado al TSJCV que tome medidas cautelares para preservar el monumento hasta que se resuelvan los procedimientos judiciales pendientes.

La presidenta de la AEAC, Polonia Castellanos, ha insistido en la importancia de que "la justicia llegue a tiempo y no pase como en Callosa, que después de iniciar el derribo del monumento, el TSJCV lo paraliza, para posteriormente cambiar de opinión".

Así, espera que con la Cruz del Ribalta de Castellón "el Tribunal actúe de otra manera y no permita destruir el monumento para luego, llegado el caso, volver a reconstruirlo en su lugar de origen". Así mismo, ha recordado que "la Cruz de Ribalta no tiene ninguna inscripción y, por tanto, se trata únicamente de un símbolo religioso que no incumple la Ley de Memoria Histórica".

También ha destacado que "hay sentencias de otros Tribunales Superiores de Justicia en ese mismo sentido", por lo tanto, confía en que "en esta ocasión no se cometa el atropello que se ha producido en Callosa".