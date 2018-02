Una buena brigada de examarillos

El delantero Cristian Herrera pasó por el Villarreal C.

Ya otea en el horizonte el partido de rivalidad más importante para el Castellón dentro del grupo VI de Tercera División con la visita de los albinegros a la Ciudad Deportiva de Miralcamp para medirse el domingo a las 12.00 al Villarreal C. El equipo capitalino espera que en un futuro no muy lejano estos encuentros entre albinegros y amarillos se den cita en Segunda B, o en Segunda División, y quién sabe si dentro de unos años en Primera División. Ahora la afición de club orellut se tiene que contentar con combatir contra el segundo filial groguet a la espera de escapar del infierno de Segunda División B. En el vestuario del Castellón hay muchos exjugadores del Villarreal C, que podrían disputar el duelo del próximo domingo. Cristian Herrera, ya idolatrado por la afición de Castalia, se dio a conocer allí. David Cubillas también se crió en la cantera del Villarreal, lo mismo que sucede Kike Ferreres, Juanjo Gracia o Jordi Marenyà y Albert Pedra.

Por eso será un partido muy especial para media docena de futbolistas del Castellón. Por ejemplo, el gerundense Cristian Herrera jugó dos temporadas el Villarreal C. Disputó 58 partidos de Liga, con 3.958 minutos jugados y 17 goles en su bolsillo. También jugó dos encuentros con el Villarreal B en Segunda B. La temporada 2013-14 Cristian Herrera le aguó la fiesta al Castellón en el Mini. Adolfo Sanz había adelantado a los albinegros, y el gerundense puso el 1-1 en el minuto 58.

Por su parte, el portero Alejandro Zagalá jugó en la cantera del Villarreal y del Roda. Sumó minutos con los dos filiales amarillos. También el lateral zurdo burrianense Kike Ferreres, durante tres temporadas. Además de ellos, el ciudarrealejo Juanjo Gracia se enfundó la elástica grogueta. Fueron 50 partidos de Liga, con 2.610 minutos jugados y seis goles anotados. En esta lista hay que sumar al ariete castellonense David Cubillas que escaló desde las secciones más inferiores hasta alcanzar el Villarreal B.

Finalmente, en el caso de Albert Pedra y Jordi Marenyà no llegaron a jugar con el Villarreal C. En el caso del capitán albinegro estuvo desde benjamín de primer año hasta cadete también de primer año. Y en categorías infantiles y cadetes también estuvo el vinarocense Pedra.