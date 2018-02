Sergio Asenjo: «No esperaba estar 10 años en Primera División»

El guardameta del Villarreal, Sergio Asenjo, compartió con los os cadetes e infantiles del Villarreal sus experiencias y dio consejos a los jóvenes sobre cómo encarar una carrera en el mundo del fútbol, en una charla que el portero impartió y que se prolongó durante 45 minutos.

El portero palentino aseguró que «Tuve fortuna porque llegué con doce años y con diecisiete ya había debutado con el primer equipo del Valladolid, pero claro, de jugar en Primera División a consolidarte en primera división hay un mundo». «Yo no tenía pensado que iba estar, y menos después de lo que me ha pasado, diez años en primera división y ojalá me queden diez más», añadió el jugador amarillo.

Asenjo también aseguró ante los chicos del Cadete y del Infantil amarillo que, en el vestuario, «no está reñido el respeto y la amistad entre compañeros con la rivalidad sobre los arcos. A mí, tener una buena relación con mis compañeros me ayuda a ser más competitivo. La buena relación fomenta un buen ambiente y esto siempre es bueno para el equipo».

Los muchachos de la cantera consultaron al portero del Submarino sobre cómo superar la complicada situación de las lesiones. «Hay que cuidarse mucho ante este tipo de acciones. Si quieres ser futbolista, debes cuidarte y vivir como un futbolista. El peor momento es la noche en la que sufres la lesión. Pasé 24 horas malas, y a partir de ahí me tocó pensar en trabajar, trabajar y trabajar. Quería empezar a trabajar en los plazos de recuperación», confesó Asenjo.