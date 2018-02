Villarreal C y Castellón con todos, aunque amenazados por las tarjetas

Villarreal C y Castellón con todos, aunque amenazados por las tarjetas ángel sánchez

El Villarreal C y el Castellón descansan hoy, pero ya calientan motores de cara al derbi del domingo a las 12.00 horas en el Mini Estadi. Los dos entrenadores dispondrán prácticamente de todos sus efectivos. En el lado del equipo de la capital de la Plana sólo tendrá la baja por lesión del lateral derecho Luismi Ruiz. El resto de futbolistas están a disposición de Sergi Escobar. En el segundo filial amarillo su entrenador Pere Martí no tiene lesionados, ni tampoco sancionados. Recuperará al lateral derecho Edu Adell tras un partido de suspensión. Podrá recuperar también al mediocentro Sergio Lozano, que jugó con el Villarreal B.

Pocas bajas, pero sí muchos apercibidos de suspensión. Cuatro por equipo y jugadores muy importantes. El equipo groguet tiene con cuatro tarjetas a los centrales José Castaño y Jairo Bueno, a Sergi Lozano y al delantero Dani Villanueva. Por su parte, en el Castellón están al borde de la sanción el portero Alejandro Zagalá, el lateral Luismi Ruiz, el central Enrique José Sampedro y el centrocampista Javi Rubio.