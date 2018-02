«Todos los años es lo mismo, aquí nieva un poco y ya todo se colapsa»

En el Alto Palancia, más de 500 camiones tuvieron que esperar horas y horas en los distintos polígonos industriales de Barracas, Segorbe y Altura a esperas de poder circular por la A-23 dirección Aragón.

Y es que, la intensa nevada que se registró por la mañana en la comunidad de Teruel hizo que desde las 5 de la mañana, los vehículos articulados, camiones y autobuses tuvieran restringida la circulación hasta las 13.05 horas. Un hecho que llevó a que cientos de camioneros fueran desviados por la Guardia Civil de Tráfico a la altura de Segorbe a la espera de que las condiciones meteorológicas mejorasen y poder limpiar la calzada para circular. A la nieve se unieron ayer las temperaturas bajo cero y el gélido viento que hicieron que la fina capa de nieve caída la noche anterior se convirtieran en grandes placas de hielo «aumentando el peligro de circulación». Es por ello que, a partir de Barracas, en la A-23, los turismos estuvieron obligados a circular con cadenas para subir hacia Aragón, mientras que, para bajar, comentaba el alcalde, Antonio Salvador, a las 13 horas, «nos han comentado que han limpiado bien el puerto de Ragudo y ya está abierto».

Sobre las 19 horas también se volvió a cerrar la A-23 dirección Francia.

Así las cosas, desde primera hora de la mañana unos 100 camiones quedaron atrapados en Barracas lo que hizo que, llegadas las seis de la mañana, los polígonos de Altura y Segorbe de la Olivera y la Esperanza respectivamente, quedasen también llenos de camiones.

Muchos fueron los camioneros que ayer mostraban su resignación ante la espera y la incertidumbre de no saber cuándo volver a poder circular y hacer su trabajo.

Así lo comentaba uno de los camioneros de Murcia con destino a Inglaterra, Juan Alonso, que a mediodía llevaba ya 5 horas esperando en Segorbe. «Salía de Murcia y a las ocho nos han metido aquí y a esperar. Todos los años es lo mismo, en otros países están preparados, pero aquí nieva un poco y ya todo se colapsa». Con la misma opinión se expresaba ayer Miguel Albarracín, que llevaba 4 horas y media esperando, cuando lo desviaron en Segorbe de su destino a Francia. «Ahora nos han dicho que hasta las 18 horas parece que no va a mejorar el tiempo por arriba y cortan para que no se les queden los camiones atravesados. Así se evitan problemas. Ellos no pagan, entonces les da igual. Yo llegaré en vez de hoy a Francia, mañana por la noche, si nos dejan arrancar», comentaba.

Por su parte, Mario Burlina, que debía hacer la ruta València Zaragoza la mañana de ayer, mostraba su molestia porque en las pantallas de la autovía, hasta llegar a Segorbe, tampoco anunciaban nada. «Estoy además en contacto con otros compañeros que también están parados en Cariñena y les dicen lo mismo, que de momento no pueden seguir porque la carretera está cortada, así que tendremos que esperar con la esperanza de que esta tarde nos dejen marchar», explicaba.

Durante toda la jornada, varias fueron las carreteras secundarias que, según la DGT, registraron complicaciones en el Palancia para la circulación fueron la CV-241 de Sacañet, la CV-240 y la CV-239, la CV-235 a Torás y Bejís; la CV 195, en Caudiel y la CV 209 de Pina de Montalgrao.

Asimismo, sobre las 20.30 horas los bomberos se movilizaron al rescate de tres personas que estaban atrapadas en su coche debido a la nieve en la pista de acceso a la base militar de El Toro.